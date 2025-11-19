Compagnie d’assurance

Les logiciels IBM® WebSphere Application Server et IBM® DB2 réduisent les coûts commerciaux et technologiques
Un jeune couple sur leur téléphone portable avec le reflet les lumières de la ville dans la vitre derrière eux

L’assureur a travaillé avec IBM® Software Services for WebSphere pour déployer le logiciel IBM® WebSphere afin de mettre à jour et d’améliorer les performances du système.
Description du défi

Pour améliorer la productivité et la disponibilité, cette compagnie d’assurance souhaitait mettre ses systèmes à niveau.
Transformation

L’assureur a travaillé avec IBM® Software Services for WebSphere pour déployer le logiciel IBM WebSphere afin de mettre à jour et d’améliorer les performances du système.
WebSphere Application Server est la plateforme de notre système de nouvelle génération et exécute 26 environnements différents, soit 80 % ou plus de nos activités critiques. C’est un plaisir pour moi d’affirmer que nous n’avons rencontré aucun problème depuis la mise à niveau.
Director of IT Insurance Company
Avantages

L’entreprise a économisé plus de 1,6 million de dollars par an en réduisant les coûts de service et de support, ainsi que les besoins administratifs et les pannes système.

 Composants de la solution Db2 for Z WebSphere Application Server IBM services®
Aspects juridiques

© Copyright IBM Corporation 2012. IBM Corporation Software Group, Route 100, Somers, NY 10589

Produit aux États-Unis d’Amérique, Septembre 2012

IBM, le logo IBM, ibm.com, WebSphere, DB2 et Power Systems sont des marques commerciales d’International Business Machines Corp., déposées dans de nombreux pays. Les autres noms de produits et de services peuvent être des marques d’IBM ou d’autres sociétés. La liste actualisée de toutes les marques d’IBM est disponible sur la page Web « Copyright and trademark information » à l’adresse suivante : ibm.com/trademark.

Les informations contenues dans le présent document étaient à jour à la date de sa publication initiale. Elles peuvent être modifiées sans préavis par IBM. Les offres mentionnées dans le présent document ne sont pas toutes disponibles dans tous les pays où la société IBM est présente. Les données de performance décrites ici sont présentées telles qu'elles sont dérivées dans des conditions de fonctionnement spécifiques. Les résultats réels peuvent varier.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT WORD SONT FOURNIES « EN L’ÉTAT », SANS AUCUNE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT SANS AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET AUCUNE GARANTIE OU CONDITION D’ABSENCE DE CONTREFAÇON. Les produits IBM sont garantis conformément aux dispositions des contrats qui régissent leur utilisation.