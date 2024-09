Infosys est l'un des leaders mondiaux en matière de services et de conseils numériques de nouvelle génération. Ils permettent à des clients dans plus de 56 pays de gérer leur transformation numérique. Avec plus de quatre décennies d'expérience dans la gestion des systèmes et des rouages des entreprises internationales, ils guident d'une main experte les clients dans leur transformation numérique alimentée par le cloud et l'IA. Ils leur permettent de disposer d'un noyau AI-first, d'autonomiser l'entreprise grâce à un outil numérique agile à l'échelle, et de favoriser une amélioration continue avec un apprentissage permanent, grâce au transfert de compétences numériques, d'expertise et d'idées provenant de leur écosystème d'innovation.