En tant que leader international dans le domaine de la technologie et du conseil, IBM a identifié une opportunité cruciale de moderniser et de faire évoluer ses systèmes RH afin de mieux servir son effectif mondial.

Avec des activités dans 175 pays, IBM avait besoin d’une solution RH unifiée et évolutive, capable de s’adapter à son activité et aux besoins de son effectif. Son système RH existant ne disposait pas de l’intégration, de l’évolutivité et de la flexibilité nécessaires pour répondre à ses besoins changeants et à ses projets ambitieux pour l’avenir.

L’objectif était de mettre en place un écosystème RH parfaitement intégré et piloté par l’IA, capable d’aider les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, tout en offrant une expérience plus cohérente aux employés.

Avec plus de 1 000 interfaces, le système RH existant créait des silos, des dysfonctionnements et des coûts de maintenance importants. Les workflows RH essentiels, tels que l’intégration, les avantages sociaux et la gestion du temps, étaient de plus en plus fragmentés, les employés devant naviguer entre plusieurs systèmes pour accomplir leurs tâches quotidiennes.