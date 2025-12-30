IBM met l’IA générative nouvelle génération au service de 300 000 employés dans 175 pays
En tant que leader international dans le domaine de la technologie et du conseil, IBM a identifié une opportunité cruciale de moderniser et de faire évoluer ses systèmes RH afin de mieux servir son effectif mondial.
Avec des activités dans 175 pays, IBM avait besoin d’une solution RH unifiée et évolutive, capable de s’adapter à son activité et aux besoins de son effectif. Son système RH existant ne disposait pas de l’intégration, de l’évolutivité et de la flexibilité nécessaires pour répondre à ses besoins changeants et à ses projets ambitieux pour l’avenir.
L’objectif était de mettre en place un écosystème RH parfaitement intégré et piloté par l’IA, capable d’aider les équipes à prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes, tout en offrant une expérience plus cohérente aux employés.
Avec plus de 1 000 interfaces, le système RH existant créait des silos, des dysfonctionnements et des coûts de maintenance importants. Les workflows RH essentiels, tels que l’intégration, les avantages sociaux et la gestion du temps, étaient de plus en plus fragmentés, les employés devant naviguer entre plusieurs systèmes pour accomplir leurs tâches quotidiennes.
Avec plus de 300 000 employés, IBM avait besoin d’une solution RH capable d’évoluer aussi rapidement que l’IA. Pour relever ce défi, les services RH et informatiques d’IBM ont mené conjointement une initiative de transformation stratégique, avec IBM Consulting et SAP comme partenaires de mise en œuvre. Guidés par la vision stratégique de Nickle LaMoreaux, vice-présidente senior et directrice des ressources humaines, l’objectif était de créer un écosystème RH intégré de manière transparente, alimenté par l’IA et adapté aux besoins d’IBM.
Le leadership de N. LaMoreaux a placé l’automatisation intelligente, l’autonomisation des employés et la cohérence mondiale au cœur de la transformation.
En tant qu’entreprise réputée pour ses avancées en matière d’infrastructure RH et partenaire de longue date, SAP a proposé à IBM de mettre en place une plateforme mutuellement avantageuse. La nouvelle solution RH serait développée dans le but d’améliorer l’automatisation, de rationaliser les workflows, d’augmenter le taux d’adoption et d’offrir une expérience unifiée aux équipes à travers le monde.
Pendant deux ans et demi, les services RH et informatiques d’IBM ont dirigé la conception et la gouvernance d’une plateforme RH personnalisée pilotée par l’IA. IBM Consulting et SAP ont mis en œuvre la solution, avec une architecture et des modèles de service spécialement conçus pour répondre aux besoins opérationnels d’IBM.
Les équipes ont mis en œuvre les principales solutions SAP SuccessFactors, qui font partie de SAP Business Suite, notamment SAP SuccessFactors Employee Central, Employee Central Payroll, Compensation, Succession & Development, Onboarding, Performance & Goals et Time Tracking. Cette mise en œuvre a non seulement modernisé l’écosystème RH d’IBM, mais a également mis en évidence les capacités d’IBM dans l’ensemble de SAP Business Suite. Pour favoriser l’adoption, IBM a lancé HR Zone, une page d’accueil centralisée basée sur SAP Build Work Zone, visant à simplifier l’accès aux outils RH grâce à des expériences basées sur les rôles. Afin d’étendre encore davantage les fonctionnalités, IBM a intégré cinq plateformes complémentaires : Docusign, SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Enable Now et OpenText Magellan.
L’évolution des RH chez IBM a eu un impact mesurable sur l’ensemble de l’entreprise. L’IA avancée, l’automatisation intelligente et une plateforme unifiée ont contribué à créer une expérience RH plus efficace et plus réactive. Grâce à des systèmes plus rationalisés et à des outils intelligents, les équipes sont mieux équipées pour répondre aux besoins changeants et fonctionner avec plus de rapidité, de clarté et de flexibilité.
En intégrant l’automatisation pilotée par l’IA et en favorisant un changement de comportement intentionnel, IBM a créé un environnement RH optimisé et convivial.
La solution qui en a résulté a permis à IBM HR de générer une valeur à long terme grâce à une plateforme cohérente à l’échelle mondiale, mais adaptable localement. Parmi les premiers résultats positifs, citons le traitement précis de la paie et l’intégration en douceur de plus de 4 000 pré-embauches.
L’ampleur de cette transformation était immense. La migration des données a concerné 300 000 employés et plus de 11 ans d’historique de paie. IBM a introduit 141 automatisations afin de réduire les tâches manuelles, de minimiser les erreurs et d’accélérer les processus tels que l’intégration, les transferts d’employés et les demandes de congés.
Pooja Kumar, directrice des technologies RH, de l’IA et de l’automatisation chez IBM, a partagé son point de vue sur cette transformation : « Nous avons mené à bien l’une des transformations RH les plus complexes de l’histoire d’IBM : migration de plus de 11 ans de données de paie, déploiement de 141 automatisations et garantie d’un temps de fonctionnement du système de 100 %. Ce qui rend cette transformation si puissante, ce n’est pas seulement son ampleur, mais aussi la façon dont elle libère les RH pour qu’elles puissent se concentrer sur les collaborateurs et la stratégie. Avec l’IA et l’automatisation au cœur du système, nous avons jeté les bases qui continueront d’évoluer avec l’effectif d’IBM à l’avenir. »
La transformation des RH d’IBM, menée par les services RH et informatiques et mise en œuvre en partenariat avec IBM Consulting et SAP, a établi une nouvelle norme en matière de gestion mondiale des talents. La plateforme unifiée a modernisé les systèmes RH et considérablement amélioré la productivité, la collaboration et l’agilité dans toute l’entreprise.
IBM, dont le siège social est situé à Armonk, dans l’État de New York, est une multinationale technologique riche d’une longue histoire qui remonte à 1911. La société sert une clientèle diversifiée dans le monde entier, en proposant une large gamme de produits et de services dans des domaines tels que le cloud computing, l’IA, l’informatique quantique et le conseil. Elle est reconnue pour son innovation continue et a joué un rôle important dans l’évolution du secteur technologique.
