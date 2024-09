Avec Db2 pureScale, DataMaze et IBM Cloud Object Storage en place, les données provenant de plus de 100 pays sont acheminées vers le système piloté par les événements, où les transactions financières sont parfaitement adaptées aux territoires des vendeurs avant le calcul et l’envoi à la paie. Située entre la clôture financière et la clôture de la paie, la workload parallèle dépasse les 14 000 pods. Grâce à l’évolutivité dynamique de RedHat OpenShift et IBM DataMaze, le SIS ne paie la capacité que lorsqu’elle est nécessaire.

La plateforme a d’abord été utilisée pour modéliser des centaines de budgets financiers pour la configuration des quotas. Avec l’architecture traditionnelle, il fallait 100 heures pour développer chaque modèle et quatre jours pour exécuter la workload. Avec la plateforme IBM DataMaze, il ne faut que 37 heures pour développer chaque modèle et 12 heures pour l’exécuter, ce qui fait une énorme différence dans la productivité des développeurs et la manière dont l’équipe commerciale peut exécuter les modèles.

L’environnement de cloud hybride a posé un autre défi aux développeurs : gérer différents formats de données lors du passage d’un environnement à l’autre. Grâce à Hybrid Automation Services, IBM DataMaze a résumé les détails de la conversion des données entre les formats et les bases de données. La mission de la plupart des développeurs SIS était de fournir rapidement de la valeur commerciale à la production.

« Nous ne voulions pas qu’ils soient accaparés par la gestion de la plateforme », explique M. Baines. « Nous avons donc créé des outils d’intégration qui leur ont permis de déplacer et de gérer les données à l’aide d’API. »

Avec DataMaze Hybrid Automation Services, un réseau d’API automatise chaque mois des milliers de requêtes pour les appels d’utilitaires Db2, le transfert et la traduction des données et la gestion des accès, offrant ainsi une expérience sécurisée et en libre-service aux développeurs.

Utilisés ensemble, les composants d’IBM DataMaze génèrent des résultats commerciaux impressionnants. La nouvelle configuration de cluster Db2 pureScale (GDPC) géographiquement dispersée, conçue pour la haute disponibilité, fournit une vue de base de données unique avec des options rapides et hautement sécurisées pour le stockage des données. L’amélioration de la capacité et l’équilibrage des workloads sont aussi des avantages non négligeables.

« Les équipes passaient auparavant des semaines à préparer le serveur et le matériel. Il fallait ensuite parfois des mois pour s’assurer que tous les logiciels étaient installés dans l’environnement et remis aux développeurs », explique K. Jadon. « Aujourd’hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que l’ensemble de notre environnement est disponible en à peine 40 minutes. »