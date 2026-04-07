La grande migration

Implanté à Saint-Gall, en Suisse, Helvetia Insurance Group est un acteur clé du marché européen de l’assurance. Au service des entreprises et des particuliers dans cinq pays européens, il propose des solutions d’assurance innovantes, adaptées à leurs besoins.

Il y a quelques années, son équipe de mise en œuvre du cloud a entamé une migration complète des centres de données sur site vers le cloud public. L’objectif ambitieux : déplacer 200 applications vers Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure en un an. Ce processus nécessitait une approche rationalisée et automatisée du provisionnement d’infrastructure et de la migration d’applications.