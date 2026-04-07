La grande migration

Comment l’utilisation d’IBM pour automatiser l’infrastructure a permis à Helvetia de réduire ses délais de provisionnement et d’autonomiser ses équipes
Implanté à Saint-Gall, en Suisse, Helvetia Insurance Group est un acteur clé du marché européen de l’assurance. Au service des entreprises et des particuliers dans cinq pays européens, il propose des solutions d’assurance innovantes, adaptées à leurs besoins.
Il y a quelques années, son équipe de mise en œuvre du cloud a entamé une migration complète des centres de données sur site vers le cloud public. L’objectif ambitieux : déplacer 200 applications vers Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure en un an. Ce processus nécessitait une approche rationalisée et automatisée du provisionnement d’infrastructure et de la migration d’applications.
Grâce à IBM® Terraform, l’équipe de mise en œuvre du cloud de Helvetia a créé des zones d’atterrissage (des comptes cloud entièrement configurés avec connectivité et politiques) pour ses équipes produit internes. Elle a ensuite collaboré avec un partenaire pour créer des modules pour ses machines virtuelles renforcées et autres ressources critiques, ce qui lui a permis de suivre une approche lift-and-shift pour accélérer la migration sans sacrifier la sécurité ni la gouvernance.
Avant la collaboration avec HashiCorp, lorsqu’une équipe produit avait besoin d’un compte, le processus prenait plusieurs jours. Désormais, il suffit de remplir un formulaire, et Terraform lui fournit une zone d’atterrissage en quelques minutes. Au départ, Terraform était utilisé exclusivement par l’équipe chargée de la mise en œuvre du cloud. Au fil du temps, son adoption s’est étendue à d’autres équipes Helvetia et de ses filiales européennes.
En un an seulement, Helvetia a réussi à faire migrer 200 applications vers le cloud, tandis que les délais de provisionnement des comptes sont passés de plusieurs jours à quelques minutes. En codifiant l’infrastructure, l’entreprise a renforcé la conformité et la capacité d’audit, tout en standardisant les processus sur AWS et Microsoft Azure.
Les développeurs Helvetia bénéficient désormais d’une expérience simplifiée, en libre-service, qui leur permet de demander facilement des ressources et de travailler sans retard. Helvetia prévoit de continuer son partenariat avec HashiCorp pour relever de nouveaux défis de modernisation.
Fondé en 1858 et implanté à Saint-Gall, en Suisse, Helvetia Insurance Group est un acteur majeur du marché européen de l’assurance. Au service des entreprises et des particuliers dans cinq pays européens, il propose des solutions d’assurance innovantes, adaptées à leurs besoins.
© Copyright IBM Corporation. Mars 2026.
IBM, le logo IBM, HashiCorp et Terraform sont des marques d’IBM Corp. enregistrées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.