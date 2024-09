« Hanzo, l’un des principaux fournisseurs de solutions eDiscovery et de conformité basées sur l’IA, se réjouit des possibilités de renseignements exploitables et d’informations eDiscovery qu’offre le portefeuille watsonx d’IBM pour le secteur juridique et de la conformité des entreprises.

Les entreprises peinent à réduire les délais et le coût des examens d’ordre juridique. En tant que fournisseur de longue date de technologies innovantes permettant de collecter et de gérer intelligemment des données collaboratives et interactives pour les entreprises clientes à grande échelle, nous sommes ravis d’étendre la puissance de transformation de l’IA générative et d’intégrer des technologies comme watsonx.ai à nos solutions. Cela nous permet de proposer en toute sécurité une analyse et une collecte de données améliorées et automatisées qui répondent au défi de la gestion de volumes massifs de données dynamiques complexes pour les professionnels du droit, des ressources humaines, de la sécurité et de l’informatique. »



Don Terry

Chief Revenue Officer

Hanzo