Après avoir comparé plusieurs solutions, Aserti a finalement choisi IBM Cloud, grâce au haut niveau de sécurité que la plateforme. De même, l’association des serveurs IBM Cloud Bare Metal et des serveurs virtuels IBM Cloud permettait à Aserti et Grupo Lucas d’obtenir la flexibilité, l’évolutivité et la facilité de maintenance que les deux recherchaient.

« Nous travaillons avec des clients qui ont besoin d’un haut niveau de sécurité, et IBM Cloud a répondu à ces besoins. Nous nous sommes sentis confiants dans le fait de travailler avec IBM », déclare Carlos Mellado, conseiller commercial chez Aserti. Une confiance qui était essentielle. Aserti est avant tout un cabinet de conseil en informatique : toutes ses décisions sont prises dans le but de fournir aux clients un service exemplaire et des solutions personnalisées.

Grupo Lucas et Aserti souhaitant travailler dans un environnement cloud natif, toute la solution ERP a dû être conçue à partir de zéro. Aserti a pu appliquer certaines leçons tirées de la version sur site de son offre ERP, mais devait tout de même adopter une nouvelle approche pour recréer la solution dans le cloud.

Bien que le développement de la solution ERP ait demandé beaucoup de temps et de main-d’œuvre, le passage à IBM Cloud s’est effectué sans encombre, notamment grâce au travail en étroite collaboration dont Aserti et Grupo Lucas ont fait preuve avec l’équipe IBM. Un travail dont les résultats ont été plus que satisfaisants. « Dès le début, il a été très facile de travailler avec IBM et IBM Cloud, explique Carlos Mellado. Chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, l’équipe IBM répondait présente. »