« Dans le cas de l’Espagne, un projet de co-création a récemment été annoncé entre l’équipe d’ingénierie client d’IBM et le gouvernement de Navarre. Celui-ci a abouti au lancement d’un assistant virtuel multilingue innovant, qui fournit des informations touristiques personnalisées dans plusieurs langues sur le site web Turismo de Navarra, ceci grâce à l’IA générative d’IBM. Nommé AmaIA, l’assistant a été testé pendant les fêtes de San Fermin, lorsque la Navarre accueille des millions de visiteurs.

Juan Cruz Cigudosa, ministre régional de l’Économie et des Finances, de l’Université, de l’Innovation et de la Transformation numérique du gouvernement de Navarre, a souligné lors de la présentation du projet que les fêtes de San Fermin représentent une occasion unique : effectuer un test pilote qui devra permettre d’évaluer le fonctionnement de ce système (en particulier la compréhension et la fonctionnalité dont il est capable) ainsi que de vérifier ses possibilités et son potentiel. « De nos jours, l’intelligence artificielle et le tourisme sont appelés à fonctionner ensemble. Leur combinaison devrait permettre d’offrir de meilleurs services et d’améliorer l’expérience des touristes dans le cadre des fêtes de San Fermin pour toutes les personnes qui décident de nous rendre visite », a-t-il déclaré.



