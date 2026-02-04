Gestion centralisée de systèmes financiers complexes et réponse plus rapide aux défaillances des systèmes

GMO Aozora Net Bank a introduit IBM Instana Observability pour améliorer la traçabilité des transactions en cas d'incidents et pour gérer de manière centralisée des systèmes de plus en plus complexes. En conséquence, l'identification de la cause racine a été accélérée et les temps de récupération ont été réduits de manière significative.

Les systèmes financiers de plus en plus complexes constituent un obstacle majeur à la résolution efficace des problèmes.

GMO Aozora Net Bank, Ltd. (ci-après, GMO Aozora Net Bank) est une banque en ligne fondée sur le concept de « sociétés informatiques fournissant des fonctions bancaires », plutôt que sur l’approche conventionnelle des banques adoptant l’informatique. Ce modèle permet à la banque de proposer des solutions financières très flexibles et rapides.

Alors que l’utilisation des services bancaires en ligne et des applications pour smartphones augmentait rapidement, GMO Aozora Net Bank, dont les systèmes sont développés en interne par des ingénieurs internes, a Continuer à développer de nouvelles applications pour répondre rapidement à l’évolution des besoins de ses clients. Cependant, avec l'expansion des canaux numériques, des difficultés sont apparues, notamment le temps nécessaire pour retracer les transactions en cas de problème.

Pour relever ces défis, il a fallu mettre en place un cadre d'exploitation proactif, avec notamment une visibilité sur les périodes d'utilisation maximale et sur les performances du système. Cependant, avec les outils de surveillance conventionnels, il était difficile de comprendre les dépendances et de retracer les problèmes dans des systèmes étroitement intégrés, ce qui engendrait une longue analyse des causes racines lors des incidents.

Cette situation a également eu un impact négatif sur l’expérience client, entraînant des retards dans la réponse des services et des erreurs de connexion intermittentes. Avec l’augmentation des demandes de renseignements sur l’état d’avancement des transactions et les interruptions de traitement, il est devenu difficile, en interne, d’appréhender avec précision les conditions de traitement. La direction et la fonction de gestion des risques ont exprimé des préoccupations concernant la responsabilité. Si la situation avait perduré, elle aurait pu avoir un impact sérieux sur la continuité d’activité, notamment un risque d’attrition de la clientèle et des demandes d’amélioration de la part de l’Agence des services financiers.
Environ 70 % de réduction Temps moyen de récupération pour les incidents majeurs Environ 40 % de réduction Nombre mensuel de demandes dues à des pannes de service Environ 90 % de réduction Heures de travail requises pour la visualisation Environ 87 % de réduction Temps nécessaire pour identifier les causes profondes
L’introduction d’Instana a donné des résultats métier clairs, notamment une détection plus précoce des incidents, une identification plus rapide des causes racines, une réduction des temps d’arrêt, une amélioration de la satisfaction des clients et une augmentation de la productivité du service informatique.
Accélérer la réponse aux incidents avec Instana

Pour relever ces défis, GMO Aozora Net Bank a adopté IBM® Instana Observability (ci-après Instana), une solution de gestion de la performance des applications (APM), afin de visualiser le comportement du système et de permettre une gestion centralisée à travers son environnement. La mise en œuvre a été soutenue par Airitech Corporation, un partenaire commercial d’IBM. Le déploiement a commencé à petite échelle, avec un nombre limité d'applications, et s'est progressivement étendu pour inclure non seulement les services destinés aux clients, mais aussi les systèmes utilisés par les services administratifs.

L’un des principaux atouts d’Instana est sa capacité à être déployé rapidement et avec un minimum d’efforts. Chez GMO Aozora Net Bank, le fait que la mise en œuvre et les opérations courantes puissent être entièrement gérées par des ingénieurs internes constituait un avantage majeur en termes de coûts et de rapidité. En repensant à cette expérience, Koji Sonoda, chef de l'équipe SRE (ingénierie de fiabilité des sites) au sein du groupe Technologie & Ingénierie, a commenté qu’Instana pouvait être mis en service et exploité immédiatement, sans complexité supplémentaire, grâce à un environnement gérable en interne.
Transformer les opérations informatiques en réduisant les efforts opérationnels, le temps de résolution des incidents et les coûts de gestion

Avec l'introduction d'Instana, GMO Aozora Net Bank a acquis la capacité de surveiller les volumes complexes et importants de données traités par chaque système en temps réel via un tableau de bord unifié. Ceci a permis de réduire considérablement les efforts opérationnels, le temps de résolution des problèmes et les coûts de gestion. Les résultats clés sont présentés ci-dessous.

  • Les capacités de cartographie et de traçage des dépendances en temps réel ont permis d'identifier rapidement l'origine des problèmes, ce qui a considérablement accéléré la réponse initiale en cas d'incident.
  • Grâce à l’analyse des causes profondes (RCA) basée sur l’IA, le temps moyen de récupération pour les incidents critiques a été réduit d’environ 70 %.
  • L'amélioration de la visibilité de l'impact sur les utilisateurs a permis d'apporter des réponses plus rapides et de meilleure qualité, ce qui a entraîné une réduction d'environ 40 % des demandes mensuelles des clients liées à des interruptions de service.

« Grâce à Instana, nos opérations informatiques sont passées de 'réponses individuelles basées sur l’expérience' à un 'modèle opérationnel efficace et collaboratif' », a déclaré M. Sonoda.

Instana a également apporté des avantages significatifs aux systèmes internes. Dans les systèmes SAP principalement utilisés pour la comptabilité, les conditions de traitement qui étaient auparavant difficiles à visualiser sont devenues visibles en temps réel. Grâce à la configuration simple d’Instana, la précision du suivi a été améliorée, permettant une détection plus rapide des anomalies et une réduction de la charge opérationnelle. En conséquence, les coûts d'exploitation de SAP et la charge opérationnelle au quotidien ont été réduits.

Du point de vue de la modernisation des applications, l'observabilité dans les environnements cloud-native s'est considérablement améliorée, établissant une base solide pour passer en toute confiance à la phase suivante de la modernisation. Auparavant, une part importante du temps était consacrée à intervenir lors d’incidents du système et à enquêter sur les causes profondes, limitant ainsi la capacité des équipes de développement et d’opérations à se concentrer sur les activités d’amélioration et les initiatives stratégiques. En atténuant ces difficultés, Instana a également contribué à améliorer la productivité de ces équipes.

À l'avenir, GMO Aozora Net Bank prévoit d'étendre son utilisation d'Instana à des services et environnements cloud natifs tels que AWS et Azure, dans le but de renforcer la gestion intégrée et la sécurité. En étendant l’observabilité des applications à l’infrastructure, la banque cherche à établir un cadre unifié de visibilité et de gestion. De plus, en s’intégrant à IBM® Concert, la banque prévoit de renforcer encore les initiatives de sécurité, notamment la gestion des vulnérabilités et la génération automatisée de bulletins de documents logiciels (SBOM).
À propos de GMO Aozora Net Bank Ltd.

Fondée en juillet 2018 sous la forme d’une joint-venture entre Aozora Bank et GMO Internet Group, GMO Aozora Net Bank Co., Ltd est une banque en ligne guidée par la vision de l’entreprise, « Tout ce que nous faisons est pour nos clients, visant à être la banque numéro un en Technologie. » Libérée des contraintes des modèles bancaires traditionnels, la banque adopte une approche selon laquelle une société informatique fournit des services bancaires avancés. En s’appuyant sur ses forces dans le développement de systèmes internes, GMO Aozora Net Bank continue de fournir des services financiers transparents avec rapidité et flexibilité.

