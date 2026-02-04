Avec l'introduction d'Instana, GMO Aozora Net Bank a acquis la capacité de surveiller les volumes complexes et importants de données traités par chaque système en temps réel via un tableau de bord unifié. Ceci a permis de réduire considérablement les efforts opérationnels, le temps de résolution des problèmes et les coûts de gestion. Les résultats clés sont présentés ci-dessous.
- Les capacités de cartographie et de traçage des dépendances en temps réel ont permis d'identifier rapidement l'origine des problèmes, ce qui a considérablement accéléré la réponse initiale en cas d'incident.
- Grâce à l’analyse des causes profondes (RCA) basée sur l’IA, le temps moyen de récupération pour les incidents critiques a été réduit d’environ 70 %.
- L'amélioration de la visibilité de l'impact sur les utilisateurs a permis d'apporter des réponses plus rapides et de meilleure qualité, ce qui a entraîné une réduction d'environ 40 % des demandes mensuelles des clients liées à des interruptions de service.
« Grâce à Instana, nos opérations informatiques sont passées de 'réponses individuelles basées sur l’expérience' à un 'modèle opérationnel efficace et collaboratif' », a déclaré M. Sonoda.
Instana a également apporté des avantages significatifs aux systèmes internes. Dans les systèmes SAP principalement utilisés pour la comptabilité, les conditions de traitement qui étaient auparavant difficiles à visualiser sont devenues visibles en temps réel. Grâce à la configuration simple d’Instana, la précision du suivi a été améliorée, permettant une détection plus rapide des anomalies et une réduction de la charge opérationnelle. En conséquence, les coûts d'exploitation de SAP et la charge opérationnelle au quotidien ont été réduits.
Du point de vue de la modernisation des applications, l'observabilité dans les environnements cloud-native s'est considérablement améliorée, établissant une base solide pour passer en toute confiance à la phase suivante de la modernisation. Auparavant, une part importante du temps était consacrée à intervenir lors d’incidents du système et à enquêter sur les causes profondes, limitant ainsi la capacité des équipes de développement et d’opérations à se concentrer sur les activités d’amélioration et les initiatives stratégiques. En atténuant ces difficultés, Instana a également contribué à améliorer la productivité de ces équipes.
À l'avenir, GMO Aozora Net Bank prévoit d'étendre son utilisation d'Instana à des services et environnements cloud natifs tels que AWS et Azure, dans le but de renforcer la gestion intégrée et la sécurité. En étendant l’observabilité des applications à l’infrastructure, la banque cherche à établir un cadre unifié de visibilité et de gestion. De plus, en s’intégrant à IBM® Concert, la banque prévoit de renforcer encore les initiatives de sécurité, notamment la gestion des vulnérabilités et la génération automatisée de bulletins de documents logiciels (SBOM).