GMO Aozora Net Bank, Ltd. (ci-après, GMO Aozora Net Bank) est une banque en ligne fondée sur le concept de « sociétés informatiques fournissant des fonctions bancaires », plutôt que sur l’approche conventionnelle des banques adoptant l’informatique. Ce modèle permet à la banque de proposer des solutions financières très flexibles et rapides.

Alors que l’utilisation des services bancaires en ligne et des applications pour smartphones augmentait rapidement, GMO Aozora Net Bank, dont les systèmes sont développés en interne par des ingénieurs internes, a Continuer à développer de nouvelles applications pour répondre rapidement à l’évolution des besoins de ses clients. Cependant, avec l'expansion des canaux numériques, des difficultés sont apparues, notamment le temps nécessaire pour retracer les transactions en cas de problème.

Pour relever ces défis, il a fallu mettre en place un cadre d'exploitation proactif, avec notamment une visibilité sur les périodes d'utilisation maximale et sur les performances du système. Cependant, avec les outils de surveillance conventionnels, il était difficile de comprendre les dépendances et de retracer les problèmes dans des systèmes étroitement intégrés, ce qui engendrait une longue analyse des causes racines lors des incidents.

Cette situation a également eu un impact négatif sur l’expérience client, entraînant des retards dans la réponse des services et des erreurs de connexion intermittentes. Avec l’augmentation des demandes de renseignements sur l’état d’avancement des transactions et les interruptions de traitement, il est devenu difficile, en interne, d’appréhender avec précision les conditions de traitement. La direction et la fonction de gestion des risques ont exprimé des préoccupations concernant la responsabilité. Si la situation avait perduré, elle aurait pu avoir un impact sérieux sur la continuité d’activité, notamment un risque d’attrition de la clientèle et des demandes d’amélioration de la part de l’Agence des services financiers.