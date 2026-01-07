L'orchestration alimentée par l'IA simplifie les workflows pour un leader mondial de la biopharmacie
Un fabricant international de produits pharmaceutiques de premier plan, reconnu pour ses solutions innovantes à certains des problèmes de santé les plus critiques au monde, a identifié un besoin essentiel de renforcer la gestion des risques de sa chaîne d’approvisionnement.
L'entreprise a dû faire face à quelques défis majeurs :
Ces problèmes ont entraîné des pertes potentielles de chiffre d’affaires, des retards dans la livraison des produits et une réduction de la capacité à répondre aux demandes du marché. Pour relever ces défis, l’entreprise a recherché une approche plus intelligente et modulaire de l’orchestration des risques, capable de s’adapter à la complexité et de fournir des informations exploitables en temps réel.
Le fabricant s'est associé à IBM Consulting pour co-créer une plateforme d'orchestration des risques de chaîne d'approvisionnement évolutive et modulaire, construite avec le portefeuille d'IA IBM watsonx.ai et les services cloud AWS. En s'appuyant sur le parcours client zéro d'IBM, l'équipe a intégré les bonnes pratiques de résilience dans la solution. L'unification des données à travers l'exécution, la planification, l'approvisionnement, la logistique et les fournisseurs de risques tiers a facilité les requêtes en langage naturel pour fournir des informations exploitables.
Voici les principales capacités de la plateforme :
Pour renforcer encore le renseignement relatif aux risques, l’entreprise a déployé une solution d’IA générative favorisant l’analyse multidimensionnelle des risques dans divers aspects métier, améliorant la qualité des données grâce à l’identification automatisée des lacunes et à une synthèse accélérée des corrélations de risque.
Elle a également présenté un assistant virtuel alimenté par l’IA doté d'une fonctionnalité en langage naturel pour interroger les données de la chaîne d’approvisionnement. Elle a utilisé une fonctionnalité de conversion de texte en SQL basée sur un grand modèle de langage capable de gérer les exceptions pour les requêtes non prises en charge et d'offrir une prise en charge bilingue pour une accessibilité améliorée.
La mise en œuvre de solutions pilotées par l’IA a eu un impact profond sur la chaîne d’approvisionnement et les activités métier de l’entreprise. En identifiant les risques de manière proactive et en améliorant la visibilité, l'entreprise a réduit de plus de 95 % la durée du cycle de décision, ce qui a permis de prendre des décisions plus rapides et plus précises et de réduire le temps de réponse aux risques de plusieurs semaines à quelques jours.
De plus, en 2025, plus de 1 500 risques ont été évalués, triés et signalés aux dirigeants selon les besoins. Grâce à cette approche simplifiée de gestion des risques, les dirigeants peuvent désormais hiérarchiser et répondre plus rapidement aux demandes des clients en tirant parti des alertes relatives aux risques, des informations relatives à l'inventaire et des plans de distribution dynamiques. La société a également automatisé des processus à forte intensité de main-d'œuvre et amélioré la transparence dans l'ensemble du réseau, ce qui a entraîné une efficacité opérationnelle et des gains de chiffre d’affaires mesurables.
Grâce à cette transformation, le fabricant n'a connu aucun évènement international ayant entraîné une rupture de stock de ses produits phares en 2025. Tous ces résultats montrent comment l’IA et l’orchestration peuvent réinventer les processus métier traditionnels, en améliorant l’agilité, les informations et la résilience à l’échelle.
Basé aux États-Unis, ce leader mondial en science et technologie propose des solutions innovantes dans les domaines de la santé, des sciences de la vie et de l’électronique. Il fournit un large éventail de clients, notamment des chercheurs, des professionnels de la santé et des partenaires industriels du monde entier.
