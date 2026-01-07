Un fabricant international de produits pharmaceutiques de premier plan, reconnu pour ses solutions innovantes à certains des problèmes de santé les plus critiques au monde, a identifié un besoin essentiel de renforcer la gestion des risques de sa chaîne d’approvisionnement.

L'entreprise a dû faire face à quelques défis majeurs :

Classification des risques incohérente en raison de processus manuels et chronophages





Défaut de normalisation dans la documentation des risques au sein des équipes





Visibilité limitée sur les fournisseurs et matériaux alternatifs





Analyse inefficace des données, nécessitant de nombreux rapports pour évaluer les scénarios de risque





Cycles de décision lents, entravant les réponses proactives face à d’éventuelles perturbations

Ces problèmes ont entraîné des pertes potentielles de chiffre d’affaires, des retards dans la livraison des produits et une réduction de la capacité à répondre aux demandes du marché. Pour relever ces défis, l’entreprise a recherché une approche plus intelligente et modulaire de l’orchestration des risques, capable de s’adapter à la complexité et de fournir des informations exploitables en temps réel.