Pour pallier la situation, Orient Logic a travaillé avec le service informatique EMIS pour redessiner l'environnement informatique du ministère de l'Éducation en s'appuyant sur l'infrastructure Red Hat OpenShift Kubernetes et les outils d'intégration Agile (lien externe à ibm.com). L'objectif était d'évoluer vers un nouveau système basé sur des microservices, qui serait plus moderne et plus agile, et qui pourrait être rapidement développé et étendu.

« Tout fonctionne désormais sur OpenShift, explique M. Gogolauri, qui fonctionne comme un hub central d'intégration de données pour toutes les applications. Cette technologie cloud native fonctionne dans l'environnement cloud du ministère. Des outils d'intégration Red Hat ont également été déployés pour l'échange de données, la gestion des API et la sécurité pour l'intégration avec des entités externes. Ces outils sont basés sur des projets open-source de premier plan et offrent des capacités inégalées pour intégrer tous les systèmes dont EMIS pourrait avoir besoin à l'avenir. »

La surveillance des performances du système est également moins laborieuse depuis la mise en œuvre d'IBM Instana pour l'observabilité et les capacités de surveillance des performances des applications. « Nous avons récemment déployé IBM Instana et nous sommes très satisfaits des résultats et de l'amélioration de la visibilité », déclare M. Gogolauri. « Nous pouvons maintenant voir ce qui cause les problèmes en temps réel. En cas d'écart par rapport aux indicateurs de niveau de service définis pour les applications, Instana envoie des notifications détaillées aux personnes concernées, qui peuvent instantanément voir l'origine du problème et lancer immédiatement des procédures de résolution. Instana nous aide déjà à résoudre les problèmes et améliore considérablement le temps de résolution en identifiant plus rapidement le problème. Dans l'ensemble, ces outils ont permis au ministère de mettre en œuvre rapidement tout changement, sans interrompre le système, même avec de nouvelles mises à jour logicielles. »

« Les bogues ne perturbent plus le système », confirme M. Tatishvili. « La synchronisation était très mauvaise auparavant, mais maintenant elle fonctionne parfaitement. Cela fait presque 11 mois que nous avons déployé l'intégration Red Hat au lieu d'utiliser les anciennes procédures de synchronisation des données, et nous n'avons pas eu de problèmes majeurs, même une seule fois, depuis lors. »

Bien que la Géorgie soit revenue à l'apprentissage en classe, M. Gogolauri est persuadé que l'apprentissage à distance pourrait être facilement réadapté : « La capacité des équipes est toujours présente et pourrait être redéployée si nécessaire. Le système est désormais plus robuste ; en cas de panne, le problème est localisé et peut être résolu. Certains systèmes sont intégrés directement via les API. Avant, EMIS était largement déployé manuellement, mais désormais, tout est automatique. »