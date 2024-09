Fortune Technology Company

Ces dernières années, un fabricant de câbles à fibre optique public bien connu a rapidement augmenté sa part de marché et son chiffre d’affaires grâce à la modernisation industrielle. Ce développement rapide s’est accompagné d’une augmentation constante du volume d’activité de son service financier, qu’il fallait désormais gérer efficacement.

Le personnel du centre de règlement, du centre de vente et du centre de fabrication du service financier était chargé de la gestion des créances et des dettes de l’entreprise envers ses clients et ses fournisseurs (téléchargement des relevés bancaires, ventilation des recettes, ventilation et comptabilisation des recettes et comptabilisation des paiements), de l’application de facturation, de la maintenance des informations relatives aux factures, de l’émission des effets bancaires, de la comptabilisation et de la saisie des effets, ainsi que d’autres opérations financières.

Son personnel financier avait l’habitude de se connecter et d’utiliser chaque jour plusieurs systèmes back-end et front-end, y compris les systèmes de banque en ligne de l’entreprise, le système OA, le système de stockage cloud de l’entreprise, le système financier, le système de gestion des fonds, le logiciel de gestion des impôts, le système d’approbation des processus, etc. Le personnel financier devait effectuer des opérations et des processus financiers fastidieux et complexes. Il était donc très gêné par une charge de travail importante et un manque d’efficacité, et devait souvent faire des heures supplémentaires les jours de semaine et à la fin de chaque mois. Par exemple, pour télécharger les relevés bancaires de l’entreprise sur Internet, le personnel du centre de règlement du département des finances devait se connecter aux systèmes bancaires de l’entreprise sur Internet de plus de 10 banques et les utiliser, ce qui impliquait plus de 100 comptes bancaires par jour. Le téléchargement des relevés bancaires était fastidieux et source d’erreurs, et il était particulièrement difficile de gérer les périphériques USB des différents systèmes de banque en ligne de l’entreprise.

L’entreprise avait donc impérativement besoin d’une solution intelligente pour l’aider à mettre en place une équipe de services financiers efficace et compétitive, afin de fournir des expériences de services financiers optimales, d’améliorer l’efficacité du travail et de réduire les erreurs humaines et les coûts de service.