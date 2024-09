Pour soutenir l'efficacité et la productivité de son équipe SOC et élargir les capacités de son écosystème global de technologies de sécurité, Excellium met en œuvre une série d'offres IBM Security®.

La plateforme IBM Resilient® Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) est une technologie phare. La plateforme automatise les tâches liées à la gestion des menaces informatiques, telles que les violations de données, et orchestre les personnes, les processus et la technologie associés à la réponse aux incidents. Grâce à son intégration avec la technologie QRadar SIEM d'Excellium, la plateforme Resilient SOAR peut partager des données et fournir des plans d'action pour aider les équipes SOC à réagir et à remédier plus rapidement aux risques de sécurité. Elle fournit également des renseignements et un contexte sur les incidents, donnant à Excellium les informations dont il a besoin pour faire face à des cybermenaces plus complexes.

L'entreprise utilise également la technologie Resilient SOAR pour soutenir son implantation sur de nouveaux marchés et se faire connaître auprès de nouveaux clients et partenaires. Grâce à la plateforme, Excellium est en mesure de mieux s'assurer que tous les analystes et experts en sécurité suivent la même gouvernance, les mêmes processus et les mêmes méthodologies, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ce faisant, l'entreprise peut offrir un service de haute qualité à ses clients, qu'ils soient situés à proximité ou non, et mieux minimiser les risques de non-conformité et les éventuelles sanctions.

« Les clients génèrent de plus en plus d'événements que nous devons gérer et prendre en compte, et nous devons donc automatiser et formaliser nos processus », explique M. Bianco. « Resilient nous permet de renforcer nos processus et notre gouvernance au sein des opérations de nos partenaires afin que nous puissions fournir aux clients des services en toute transparence. Avec Resilient, nous pouvons nous adapter plus rapidement avec moins de ressources. »

Selon un livre blanc d'Enterprise Management Associates (EMA), 99 % des cyberattaques transitent d'une manière ou d'une autre par le réseau. Pour accroître la visibilité de son réseau, Excellium a mis en œuvre le logiciel IBM QRadar Network Insights. Cette technologie permet aux analystes de mieux comprendre le trafic réseau et d'identifier les activités suspectes ou malveillantes en temps réel. Elle fournit également un contexte réseau supplémentaire qui aide les analystes de sécurité à prendre des décisions éclairées en matière de triage.

Enfin, Excellium intègre l'intelligence de la plateforme IBM X-Force Exchange dans son offre de services SOC. Avec X-Force Exchange, l'entreprise accède à des informations et des rapports critiques sur les derniers incidents et menaces de sécurité, tels que les adresses IP potentiellement malveillantes.

« Nous sommes toujours à la recherche de technologies supplémentaires que nous pouvons intégrer aux capacités SIEM de QRadar afin de renforcer notre capacité à détecter les menaces et à y réagir », explique M. Bianco.