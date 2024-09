« Le fait que mes parents soient si attachés au recyclage, au compostage et à d'autres pratiques écologiques a eu une incidence considérable sur mon enfance et ma vie », explique-t-il. « Cet état d'esprit a pris racine en moi et n'a fait que croître avec le temps. »

Aujourd'hui, en tant que consultant principal en technologie chez EY Oceania à Melbourne, M. Pandey fait partie d'une équipe de développement qui aide les clients d'EY à résoudre leurs difficultés commerciales, une activité qu'il considère comme à la fois stimulante et intrinsèquement gratifiante. Lorsqu'il a entendu parler d'un défi d'un autre genre, un hackathon parrainé par EY et IBM et axé sur les questions de développement durable mondial, un déclic s'est produit. « En tant que développeur, j’ai imaginé les liens à tisser entre la technologie que je connais bien et une cause qui me tient à cœur », explique Pandey. « J’y ai vu une excellente occasion d'être utile et de me nourrir de cette expérience. »

En quelques semaines, et tout cela en travaillant sur leur temps libre, M. Pandey et ses quatre collègues développeurs du monde entier ont mis au point une solution basée sur le cloud qui utilise l'IA pour attirer l'attention des consommateurs et leur montrer l'impact carbone des produits qu'ils utilisent dans leur vie de tous les jours. Cette solution, qu'ils ont baptisée "No More Ripe Bananas", a été l'une des 24 propositions soumises par plus de 1 200 employés d'EY qui ont relevé le défi. Elle s'est retrouvée en finale.