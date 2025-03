Le club de football d'Empoli (FC) (lien externe à ibm.com) est depuis longtemps reconnu comme un centre de formation de jeunes talents, ayant lancé la carrière de plus de 50 joueurs dans des équipes de premier plan à travers l'Italie et l'Europe. Connu pour identifier et former des stars comme Antonio Di Natale et Tommaso Baldanzi, le club a acquis la réputation d'être une rampe de lancement pour la prochaine génération de joueurs de football.

En tant que l'un des plus petits clubs de la Serie A, la première ligue de football italienne, l'Empoli FC doit surpasser ses rivaux plus riches en identifiant et en développant les talents émergents plus rapidement et plus efficacement.

Le recrutement des nouveaux talents du football est devenu une course contre la montre. Des milliers de joueurs se disputent l’attention, tandis que les clubs rivaux utilisent des outils et des réseaux avancés pour prendre l’avantage. Pour Empoli FC, la gestion du volume considérable de données, qu’il s’agisse de rapports de match en direct, de performances et d’indicateurs ou d’évaluations de recrutement en personne, devenait un défi écrasant. Les méthodes traditionnelles ne suffisaient plus à suivre le rythme, et tout retard dans l’analyse des données pouvait signifier l’absence de joueurs vedettes.

« Le monde du football se déplace vite », déclare Armando Perna, directeur des recrutements de l’Empoli FC. « Si nous ne sommes pas en mesure d’identifier les talents, nous risquons de perdre les meilleurs prospects qui pourraient définir notre réussite future. »

La direction d’Empoli FC a compris qu’elle ne pouvait pas se fier uniquement à la tradition et à l’intuition pour rester compétitive. « Nos efforts de recrutement ont toujours été solides, mais compte tenu des défis d'aujourd'hui, nous voulions l'améliorer avec quelque chose qui pourrait correspondre au rythme et à la précision que nous recherchons », explique M. Perna.