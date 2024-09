Aux États-Unis, un grand fournisseur d'électricité diversifié souhaitait régler une bonne fois pour toutes les problèmes qu'il rencontrait avec les achats improvisés. Cela impliquait de passer à la loupe l'historique d'achats pour comprendre de manière granulaire où les écarts se produisaient et évaluer l'ampleur réelle du problème. L'entreprise s'est tournée vers myInvenio, une société IBM, pour mettre à profit l'analyse des processus.

L'équipe a travaillé en étroite collaboration avec le responsable des achats de l'entreprise en utilisant IBM® Process Mining, un outil de découverte et de modélisation de processus qui fait partie de la solution IBM Cloud Pak® for Business Automation.Dans la première partie du projet, l'équipe a capturé environ un an de flux de données provenant du module Achats de la suite IBM Maximo® Utilities, la plateforme de gestion des actifs critiques de l'entreprise. Les flux impliquaient principalement les services chargés de la comptabilité des entrepôts et des achats de l'entreprise, couvrant plusieurs secteurs d'activités.

Une fois les données ingérées dans IBM Process Mining, ses modèles sous-jacents basés sur l'IA les ont décomposées en cartes qui dissèquent chaque étape du processus P2P (demande d'achat, bon de commande, réception, facturation, etc.) pour chaque secteur d'activité. Grâce à cette analyse, le responsable des achats a pu d'une part identifier les problèmes dans les flux existants, mais aussi porter un regard nouveau, basé sur les données, sur le processus idéal qui devrait être appliqué. « Nous avons pu voir comme jamais auparavant le fonctionnement réel de nos processus P2P », explique-t-il. « Cela nous a également permis d'avoir une vision plus objective du processus de version de référence optimal, non pas de l'avis d'experts en processus, mais à partir des données elles-mêmes ».

Ce modèle a notamment mis en lumière que seulement 20 % des achats liés aux matériaux (achat de pièces de rechange, etc.) ont suivi le parcours d'approvisionnement optimal. Pour les 80 % restants, qui déviaient du processus idéal, le délai moyen de livraison des commandes était plus de 30 % plus long, en grande partie en raison du temps supplémentaire consacré au rapprochement des factures et au remaniement des commandes.

Les services d'approvisionnement ne s’en sortaient guère mieux. Alors que le modèle IBM Process Mining n'a trouvé que 10 étapes dans le processus optimal, le processus non conforme moyen en comptait près de 30. Pour le responsable des achats, ce fut une révélation. « Nous savions que le remaniement des commandes était un problème majeur », explique-t-il. « Mais de voir grâce aux données que plus de 50 % des bons d'approvisionnement étaient concernés, cela nous a ouvert les yeux ».