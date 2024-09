« En tant qu’entreprise de gestion et d’ingénierie des données fournissant des solutions de données dans ce secteur, nous croyons fermement à l’exploitation de la puissance des données pour stimuler l’innovation. Pour rester leader, nous devons résoudre les problèmes de données les plus complexes de nos clients avec des technologies transformatrices. Nous sommes désormais l’un des premiers à le faire avec watsonx.data, le magasin de données ouvert d’IBM, qui permet de mettre à l’échelle l’IA et l’analytique absolument partout. »

« Nous sommes épatés de voir la facilité avec laquelle watsonx.data rassemble des données non structurées et structurées avec un accès fiable aux données, tirant des réponses souvent bien cachées à des questions analytiques et opérationnelles. Nous sommes impatients de démontrer la puissance de watsonx.data à nos formidables clients de la chaîne d’approvisionnement multimédia, de la distribution alimentaire et de la vente au détail, et d’aider IBM à mettre cette fantastique innovation sur le devant de la scène ».

Simon Parkinson

Directeur général

Dot Group