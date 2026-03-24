Comment le Department of Digital Ajman a réalisé 8,6 millions d’euros d’économies tout en offrant aux citoyens des services numériques plus rapides et plus durables.
Ajman est l’un des plus petits émirats des Émirats arabes unis (EAU), mais aussi l’un des plus agiles. Ajman a entamé sa transformation numérique en 2017 en créant le département numérique d’Ajman, un nouveau service dédié à accroître l’efficacité de la ville et à améliorer la vie de ses résidents. Au cœur de cet effort se trouve l’Ajman Service Bus (AJSB), une plateforme d’intégration critique qui permet des dizaines de milliers de transactions quotidiennes en connectant les entreprises locales, fédérales et privées.
Malgré son importance, le Department of Digital Ajman a dû faire face à des défis importants, notamment la difficulté de traiter d’importants volumes de données sur de longues périodes, une exigence critique pour les audits et la maintenance de sept années d’archives historiques. De plus, le traitement de ces données représentait une charge de travail manuelle considérable.
Au fur et à mesure que l’adoption des services numériques augmentait, le Department of Digital Ajman a été confronté à des défis opérationnels et de données de plus en plus importants. La gestion et la conservation de grands volumes de données transactionnelles, nécessaires aux audits et à la conformité à long terme, sont devenues complexes et gourmandes en ressources, de nombreux processus étant toujours gérés manuellement et difficiles à dimensionner.
La visibilité limitée des services hébergés a encore restreint la capacité de suivre les performances, d’optimiser les opérations ou de mesurer l’impact d’initiatives telles que la dématérialisation du gouvernement. Les citoyens rencontraient des difficultés à cause des demandes répétées de documents, tandis que les responsables ne disposaient pas d’informations centralisées et en temps réel pour suivre les performances des services, l’impact environnemental et les progrès vers les objectifs d’efficacité et de durabilité.
Pour répondre aux attentes croissantes et faire progresser sa vision d’une société entièrement numérique, le ministère a reconnu la nécessité d’accélérer la transformation par une plus grande automatisation, une gestion centralisée des données et des informations en temps réel pour soutenir une prise de décision éclairée.
IBM a rejoint le projet en tant que partenaire stratégique, apportant une expertise spécialisée pour compléter les capacités existantes du département numérique d’Ajman et renforcer l’écosystème numérique de l’Émirat. Ensemble, ils se sont attachés à simplifier les opérations, à améliorer la visibilité en temps réel et à créer une base évolutive pour soutenir la vision d’Ajman, à savoir une société entièrement numérique.
Pour y parvenir, IBM et le département ont mis en place une plateforme numérique connectée et en temps réel. Red Hat OpenShift a fourni un environnement cloud-native évolutif et résilient pour héberger les applications et les workloads, soutenant ainsi la croissance des services numériques d’Ajman. IBM® Cloud Pak for Integration a unifié les systèmes, applications et données des entités gouvernementales, remplaçant les workflows fragmentés. IBM Event Automation a permis de constituer la base technique pour la distribution et le traitement des événements en temps réel. L’infrastructure de streaming a permis de traiter efficacement de gros volumes de données, transformant ainsi les données brutes en informations exploitables.
En s’appuyant sur ces capacités, la plateforme a soutenu des initiatives internes telles qu’un tableau de bord centralisé, donnant aux parties prenantes une vue d’ensemble de la performance des services et des indicateurs opérationnels. Grâce aux informations fournies par l’automatisation et le traitement des événements, les équipes peuvent contrôler l’efficacité, aligner les opérations sur les objectifs stratégiques et fournir aux citoyens des services plus rapides, plus accessibles et mieux adaptés.
Mais cette transformation ne s’est pas limitée à la technologie. L’équipe d’IBM a travaillé en étroite collaboration avec le département pour s’assurer que la plateforme intégrée soit pleinement en adéquation avec les objectifs opérationnels et stratégiques. Cet alignement a permis aux entités gouvernementales locales de lancer des offres de services intégrés, permettant aux équipes de se concentrer sur ce qui compte le plus : servir les citoyens et offrir une expérience numérique fluide et exceptionnelle.
En établissant une plateforme numérique connectée et en temps réel avec IBM, le Department of Digital Ajman est passé d’opérations manuelles et fragmentées à un modèle de prestation de services plus automatisé et transparent. Les entités gouvernementales ont désormais la capacité de visualiser, de comprendre et d’analyser les données de service transitant par l’Ajman Service Bus. Cela transforme radicalement la gestion et la prestation des services publics.
Un tableau de bord centralisé, développé en interne par le Department of Digital Ajman et soutenu par le traitement des événements, a donné aux parties prenantes une vue complète des performances des services et des indicateurs opérationnels. Grâce à cette visibilité accrue, les équipes ont automatisé les rapports, réduit les interventions manuelles et fluidifié les opérations. Résultat : des tâches autrefois complexes sont désormais réalisées en moins de 5 minutes, permettant le traitement fluide de plus de 50 000 transactions quotidiennes.
Ces gains opérationnels se sont directement traduits par une amélioration de l’expérience des citoyens. L’intégration des services a permis de réduire les doublons entre les services, en éliminant les demandes répétées pour les mêmes documents.
Le passage au numérique a également apporté des bénéfices significatifs en matière de durabilité. En réduisant sa consommation de papier, le département a économisé deux millions de feuilles de papier rien qu’en 2025. « Nous avons économisé 8,6 millions de dirhams et préservé 514 arbres », a déclaré Hind Al Shamsi, responsable de section au sein du service de durabilité des systèmes et applications. « Nous n’améliorons pas seulement les opérations, nous construisons un avenir plus durable et centré sur les citoyens. »
Le Department of Digital Ajman a été créé en 2017 pour développer des canaux numériques fournissant des services gouvernementaux intelligents aux citoyens d’Ajman, le plus petit émirat des Émirats arabes unis. Ce département s’efforce de proposer au public des services gouvernementaux de qualité, réactifs, intégrés et innovants, à tout moment et en tout lieu. Le siège social de Digital Ajman se trouve dans la ville d’Ajman.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.