Ajman est l’un des plus petits émirats des Émirats arabes unis (EAU), mais aussi l’un des plus agiles. Ajman a entamé sa transformation numérique en 2017 en créant le département numérique d’Ajman, un nouveau service dédié à accroître l’efficacité de la ville et à améliorer la vie de ses résidents. Au cœur de cet effort se trouve l’Ajman Service Bus (AJSB), une plateforme d’intégration critique qui permet des dizaines de milliers de transactions quotidiennes en connectant les entreprises locales, fédérales et privées.

Malgré son importance, le Department of Digital Ajman a dû faire face à des défis importants, notamment la difficulté de traiter d’importants volumes de données sur de longues périodes, une exigence critique pour les audits et la maintenance de sept années d’archives historiques. De plus, le traitement de ces données représentait une charge de travail manuelle considérable.

Au fur et à mesure que l’adoption des services numériques augmentait, le Department of Digital Ajman a été confronté à des défis opérationnels et de données de plus en plus importants. La gestion et la conservation de grands volumes de données transactionnelles, nécessaires aux audits et à la conformité à long terme, sont devenues complexes et gourmandes en ressources, de nombreux processus étant toujours gérés manuellement et difficiles à dimensionner.

La visibilité limitée des services hébergés a encore restreint la capacité de suivre les performances, d’optimiser les opérations ou de mesurer l’impact d’initiatives telles que la dématérialisation du gouvernement. Les citoyens rencontraient des difficultés à cause des demandes répétées de documents, tandis que les responsables ne disposaient pas d’informations centralisées et en temps réel pour suivre les performances des services, l’impact environnemental et les progrès vers les objectifs d’efficacité et de durabilité.

Pour répondre aux attentes croissantes et faire progresser sa vision d’une société entièrement numérique, le ministère a reconnu la nécessité d’accélérer la transformation par une plus grande automatisation, une gestion centralisée des données et des informations en temps réel pour soutenir une prise de décision éclairée.