« Depuis plus d’un siècle, Deluxe fournit des solutions et des plateformes innovantes qui révolutionnent la façon dont les entreprises paient leurs collaborateurs, se font payer et se développent. Notre puissante évolutivité profite à des millions de petites entreprises, des milliers d’institutions financières et des centaines de grandes marques grand public dans le monde, et permet de traiter environ 3 000 milliards de dollars de volumes de paiements annuels. Notre réussite, et par extension celle de nos clients, dépend de notre capacité à anticiper les tendances en matière de paiements, de marketing et d’opérations, y compris les technologies révolutionnaires qui génèrent de nouvelles opportunités métier.

L’IA générative est l'une d’entre elles, une technologie qui change la donne dans de nombreux secteurs, y compris le nôtre. Mais il est important d’être conscient que l’IA d’entreprise est différente de son équivalent grand public. L’IA d’entreprise est conçue pour résoudre de vrais problèmes métier. Les fonctionnalités d’IA générative, comme celles d’IBM watsonx, permettent aux entreprises de gagner en productivité et de créer de la valeur rapidement. Les modèles de fondation open source, propriétaires ou hybrides fournissent les analyses et les informations qui permettent aux entreprises et aux organisations de personnaliser et de dimensionner les cas d’utilisation en fonction de leurs besoins. L’IA conversationnelle de niveau entreprise améliore l’expérience client et accélère les temps de réponse. Nous sommes convaincus que l’expertise et les technologies d’IA d’entreprise vont propulser nos clients et nos entreprises vers le siècle prochain. »



Yogaraj (Yogs) Jayaprakasam

Directeur de la technologie et du numérique

Deluxe Corporation