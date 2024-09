« Nous sommes particulièrement intéressés par l’utilisation de la fonctionnalité de synthèse de watsonx.ai afin d’améliorer considérablement nos prestations de services. Fournir aux agents informatiques une source d’informations complètes et exactes, de manière rapide et fiable, élimine le besoin de parcourir manuellement de nombreux documents. En intégrant les fonctionnalités de watsonx.ai à nos sources de données, nous pouvons corréler et synthétiser les informations contenus dans différents documents, et fournir des réponses concises en langage naturel. »

David Tan

Directeur technique

CrushBank Technology, Inc.