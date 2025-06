Ce changement stratégique s’est avéré opportun pour Clal, alors que le secteur de l’assurance s’apprêtait à traverser plusieurs années de turbulences sur les marchés.

« Personne ne peut prédire avec précision le début d’une crise financière, souligne Haim Inger. C’est pourquoi il est essentiel pour une entreprise comme la nôtre de rester vigilante, sans pour autant sacrifier sa croissance ou le développement de nouveaux services. »

L’adoption d’IBM webMethods Hybrid Integration était un choix logique pour Clal. Grâce à cette plateforme, l’entreprise a intégré plus de 100 applications différentes avec plus de 1 000 instances en cours d’exécution, ce qui lui a permis de répondre à plus de 100 changements législatifs par an tout en fournissant des API communes, des services et des pratiques de développement standardisées.

Cela est d’autant plus remarquable que ces mises à jour auraient pris plus de 100 ans avec les méthodes traditionnelles. Au lieu de se contenter de survivre, Clal a pris des mesures importantes pour prospérer dans un secteur de plus en plus complexe sur le plan réglementaire et concurrentiel.