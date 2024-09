La ville d'Helsinki améliore la prise en charge des différentes langues dans ses chatbots d'assistance client. IBM Client Engineering et la ville d’Helsinki ont collaboré à l’élaboration d’une validation de valeur (POV) visant à démontrer comment IBM watsonx.ai pouvait améliorer le service client grâce à ses fonctionnalités avancées de traduction et de résumé automatiques. La validation de valeur (POV) a mis à profit les talents conjugués d'IBM Consulting et d’IBM Client Engineering.

Dans un premier temps, la validation de valeur (POV) a démontré qu'IBM Watsonx.ai était capable de traduire efficacement les questions posées dans une langue étrangère vers le finnois, la langue de base du chatbot, afin d'améliorer la reconnaissance des intentions. Les réponses données sont pré-rédigées et vérifiées pour éviter les erreurs. La solution actuelle d'assistance client de la ville d'Helsinki prend en charge trois langues (finnois, anglais et suédois), et watsonx.ai a été piloté pour sélectionner le grand modèle de langage (LLM) le plus approprié pour la traduction. La ville d'Helsinki a placé la barre très haut en matière de traduction, et watsonx.ai a obtenu des résultats comparables à ceux du système actuellement utilisé pour cette fonction critique.

IBM Client Engineering et IBM Consulting ont facilité une série d'ateliers d'innovation avec l'équipe de la ville d'Helsinki qui a conçu l'approche POV, abordé les défis et abouti à la conclusion que watsonx.ai pourrait être la nouvelle solution de traduction pour la ville d'Helsinki. Cet effort de collaboration a démontré comment la solution pouvait être développée pour répondre à leurs besoins et intégrée dans leur infrastructure, en offrant ainsi une meilleure perspective d'assistance client pour les citoyens d'Helsinki.