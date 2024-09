Alors que les activités de Cinedigm continuent de croître, l'entreprise est confrontée à la difficulté suivante : comment récupérer davantage de contenu auprès des sociétés de production et diffuser plus de contenu, plus rapidement, à leurs partenaires de distribution situés à travers le pays et même à l'international. Pour présenter des longs métrages HD, souvent non compressés, en ProRes ou dans d'autres versions haute résolution, Cinedigm avait besoin d'une solution de transfert capable de prendre en charge de très grandes tailles de fichiers tout en préservant rapidité, efficacité et sécurité. En plus de recevoir du contenu de la part des producteurs et de le livrer aux partenaires de distribution, Cinedigm avait également besoin d'un mécanisme de transfert plus rapide pour ses besoins commerciaux internes.