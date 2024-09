CMBC a répondu aux attentes croissantes des clients en matière de services bancaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en assurant une continuité des opérations transparente pour l’un de ses systèmes les plus importants, à l’aide d’un cluster IBM DB2 pureScale dispersé.

Description du défi Pour conserver sa position de leader sur le marché, China Minsheng Banking Corp., Ltd. (CMBC) doit répondre aux attentes croissantes des clients en matière de services bancaires 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout en gardant les coûts sous contrôle.

Transformation La technologie avancée de clustering des bases de données d’IBM permet à CMBC de maintenir ses systèmes critiques en ligne et disponibles pour les clients à tout moment, et ainsi de bénéficier d’un avantage concurrentiel sur les autres banques.

En prenant en charge des services continus, IBM Db2 pureScale nous offre un avantage concurrentiel important. Yuan Chunguang Head of Database Operations and Maintenance, Science and Technology Department China Minsheng Banking Corp., Ltd.