Centers for Disease Control and Prevention

Le CDC explore le potentiel de la technologie IBM Blockchain et d'IBM Cloud pour soutenir ses efforts de collecte de données. Il peut ainsi exploiter de nouvelles sources de données et bénéficier de perspectives approfondies en matière de santé publique. Le National Center for Health Statistics (NCHS) explore la blockchain et les technologies cloud pour capturer un tout nouveau monde de données, y compris les dossiers médicaux électroniques (EHRs), et pour assurer la sécurité des informations.