Le Center for BrainHealth a fait appel à Dialexa, une société IBM, en tant que partenaire clé pour développer des produits et des technologies et l’aider à étendre ses capacités de recherche. Outre l’évolutivité, il était primordial de maintenir l’engagement des participants pendant toute la durée de l’étude.

L’équipe d’ingénierie et de conseil en produits numériques de Dialexa a travaillé en étroite collaboration avec les clients pour mener des recherches et des entretiens qualitatifs et quantitatifs approfondis et définir une vision de référence. L’équipe a ensuite utilisé des processus et des ateliers de design thinking pour établir le parcours client, qui a été hébergé sur la plateforme AWS Cloud.

Les deux entreprises ont uni leurs forces pour concevoir et mettre en place une experience utilisateur interactive et enrichie pour la plateforme de données et le portail personnalisés du BrainHealth Project. Les participants au programme de recherche pouvaient ainsi s’inscrire, passer des tests, utiliser des produits numériques et recevoir des recommandations et des rapports personnalisés. La plateforme de données fondamentale, dotée d’une interface moderne, a été mise au point par une équipe interdisciplinaire d’ingénieurs, de professionnels de l’expérience utilisateur et d’experts en machine learning, la rendant ainsi plus fonctionnelle face aux défis de notre époque. Elle a ensuite évolué en un portail convivial qui offre aux utilisateurs un parcours personnalisé pour envoyer et recevoir des informations, suivre la progression et déployer divers indicateurs permettant de surveiller la santé du cerveau et de maintenir l’engagement des participants.

L’équipe Dialexa a travaillé en étroite collaboration avec des statisticiens du Center for BrainHealth à la création d’algorithmes de machine learning pour les évaluations initiales et à la réduction du temps et des efforts nécessaires à l’intégration de nouveaux participants. L’objectif du projet étant d’explorer le potentiel illimité du cerveau, la recherche en neurosciences cognitives a permis de mieux comprendre comment exploiter sa capacité d’adaptation et d’amélioration tout au long de la vie.

Grâce aux données collectées, l’équipe a mis au point et testé une série de tactiques et de techniques d’entraînement cérébral fondées sur la science, notamment une mesure holistique exclusive de la santé et des performances du cerveau : l’indice BrainHealth.