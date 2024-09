Booking Group a fait appel à IBM pour élaborer, déployer, mettre en œuvre et gérer une nouvelle stratégie de cloud hybride flexible.

Étant donné qu'IBM® Cloud repose sur une technologie open source, la solution est en mesure d'offrir l'agilité dont Booking Group a besoin pour répondre aux demandes de location des clients et la capacité de s'adapter rapidement à la volatilité des prix entraînée par la fluctuation du stock de location. Booking Group peut également intégrer facilement des technologies cloud natives dans son nouvel environnement, et a la possibilité d'ajouter le développement d'applications cloud natives à sa boîte à outils. L'utilisation d'applications cloud natives avec des technologies open source facilite ainsi l'accessibilité et la portabilité des données.

IBM Cloud a répondu à toutes les exigences de l'entreprise et lui a même offert des possibilités de croissance. La stratégie de cloud hybride ouvert a permis de déployer des charges de travail dans plusieurs clouds, et offre également des gains d'efficacité grâce auxquels Booking Group pourrait créer un framework commun d'exploitation et d'intégration dans le cloud. IBM Cloud fournit également une plateforme cloud complète avec plus de 170 produits et services couvrant les données, le stockage, les conteneurs, l'IA, l'Internet des objets (IoT), la mise en réseau et la blockchain pour soutenir la croissance future de l'entreprise.

Booking Group a travaillé avec IBM pour créer la solution technologique nécessaire à la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie multicloud flexible.Ensemble, Booking Group et IBM ont décidé de créer une base à partir d'IBM Cloud et dIBM Cloud Kubernetes Service, plus l'IBM® Virtual Private Network(VPN) sur IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC).IBM Cloud Databases for PostgreSQL sert quant à lui de base de données pour la solution.

IBM Cloud s'appuie sur des normes ouvertes pour offrir une flexibilité, une portabilité et des services cloud qui peuvent être activés à l'aide d'API ouvertes. IBM a joué un rôle déterminant dans l'évolution de la technologie open source en aidant les entreprises à créer, adopter et mettre à l'échelle des logiciels open source pour atteindre leurs objectifs métier.

Booking Group a choisi Kubernetes pour fournir un service de conteneurs Docker entièrement géré basé sur l'Open Container Initiative (OCI) en utilisant une norme de conteneurs ouverte. Kubernetes permet une planification intelligente, une mise à l'échelle horizontale et une réparation spontanée. L'entreprise peut ainsi déployer des applications conteneurisées sur un pool d'hôtes de calcul et gérer facilement ces conteneurs.

Le VPN fourni par IBM permet à l'entreprise de choisir parmi plusieurs points d'accès VPN, chacun associé à un centre de données ou à un point de présence du réseau. Booking Group peut accéder à IBM Cloud en sélectionnant simplement l'un des portails de centre de données VPN dans le monde.

Booking Group a choisi la solution IBM Cloud Databases for PostgreSQL en raison de la flexibilité et de l'extrême efficacité qu'elle offre dans le cadre des analyses approfondies et étendues de plusieurs types de données, y compris les données structurées et non structurées.

IBM a conseillé à Booking Group d'utiliser des Virtual Servers for VPC pour ses réseaux logiquement isolés où les ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau cloud sont déployées. Les VPC d'IBM sont constitués de machines virtuelles (VM) au sein de l'infrastructure VPC d'IBM, qui est lui-même une structure de cloud public. Le VPC étant un réseau logiquement isolé, c'est-à-dire un réseau privé, au sein d'un cloud public, les données et les applications de l'entreprise ne se mélangent pas et ne partagent pas l'espace avec d'autres comptes clients. Cela signifie que Booking Group peut déployer des espaces privés sécurisés par le biais d'une infrastructure à locataire unique au sein d'un cloud public à locataires multiples. L'entreprise conserve ainsi un contrôle total sur la façon dont les ressources et les charges de travail sont accessibles, et par qui.