Des formulations comme « frapper le post » et « coup direct en dehors des 18 » peuvent paraître étrangères si vous n’êtes pas fan de foot (football américain pour les Américains). Mais pour un recruteur de football, il s'agit du vocabulaire quotidien de son métier, un langage essentiel qui permet d'évaluer la valeur d'un joueur pour une équipe. Et maintenant, c'est aussi la langue parlée et comprise par Scout Advisor, un outil innovant utilisant le traitement automatique du langage naturel (TALN) et construit sur la plateforme IBM ® watsonx ™ spécialement pour le club de football espagnol de Séville.
Chaque jour, un recruteur a plusieurs responsabilités : observer les entraînements, parler aux familles des jeunes joueurs, prendre des notes sur les matchs et enregistrer de nombreux documents de suivi. En fait, la paperasse occupe une place bien plus importante qu’on ne l’imagine.
Comme l’a expliqué Victor Orta, directeur sportif du FC Séville, lors de sa conférence lors du World Football Summit en 2023 : « Nous ne signerons jamais un joueur uniquement avec des données, mais nous ne le ferons jamais sans recourir aux données non plus. En fin de compte, le bon joueur aura toujours de bonnes données, mais il y a toujours l'œil humain, qui doit tout évaluer et décider. »
Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le partenariat entre IBM et le FC Séville.
En 2021, une avalanche de documents a touché le FC Séville, une équipe de haut vol basée en Andalousie, en Espagne. Avec une équipe de dépistage d'élite composée de 20 à 25 scouts, un joueur peut cumuler jusqu'à 40 rapports de dépistage, nécessitant 200 à 300 heures d'avis. Au total, le Sevilla FC a été chargé d'organiser plus de 200 000 reportages sur des joueurs potentiels, ce qui a pris énormément de temps.
La combinaison de l'observation d'experts et de la valeur des données est restée essentielle pour le club. Les rapports de recrutement examinent les données quantitatives des minutes de jeu, telles que les tentatives de score, les pourcentages de réussite précis, les aides, ainsi que des données qualitatives telles que l’attitude du joueur et l’alignement sur la philosophie de l’équipe. À l'époque, le FC Séville pouvait accéder efficacement aux données quantitatives sur les joueurs et les utiliser en quelques secondes, mais le processus d'extraction des informations qualitatives de la base de données était beaucoup plus lent.
Dans le cas du FC Séville, l’utilisation des mégadonnées pour recruter des joueurs avait le potentiel de changer le cœur de métier. Au lieu de demander aux recruteurs de se fier uniquement à leur intuition et à leurs biais, ils peuvent s’appuyer sur des statistiques et prendre en toute confiance de meilleures décisions commerciales sur des investissements de plusieurs millions de dollars (c’est-à-dire les joueurs). Sans oublier quand, où et comment utiliser ces joueurs. Mais l’exploitation de ces données n’a pas été une tâche facile.
Le FC Séville prend les données presque aussi au sérieux que les objectifs fixés. En 2021, le club a créé un département dédié aux données afin d'aider la direction à prendre de meilleures décisions commerciales. Il est devenu le plus grand département de données du football européen, développant son propre outil d'IA pour aider à suivre les mouvements des joueurs à travers la couverture médiatique, ainsi que des solutions de billetterie interne.
Mais face à l’énorme quantité de données collectées par les recruteurs, le service savait qu’il était confronté à un défi qui aurait besoin d’un partenaire fiable. Dans un premier temps, le département a consulté des data scientists de l'université de Séville pour développer des modèles permettant d'organiser toutes ses données. Mais le club s'est vite rendu compte qu'il aurait besoin de technologies plus avancées. Un appel spontané d'un représentant d'IBM s'est avéré providentiel.
« Arturo Guerrero, [responsable de l’ingénierie client d’IBM], m’a contacté pour en savoir plus sur nous et sur nos projets de données », explique Elias Zamora, responsable des données au FC Séville. « Nous avons vite compris qu'il existait des moyens de coopérer. Le FC Séville possède l'une des plus grandes bases de données de recrutement du football professionnel, prête à être utilisée dans le cadre des technologies d'IA générative. IBM venait de lancer watsonx, sa plateforme commerciale d’IA générative et de données scientifiques basée sur le cloud. Par conséquent, un partenariat visant à tirer le meilleur parti de nos rapports de recrutement à l’aide de l’IA était la bonne initiative. »
Le FC Séville a pris contact avec l'équipe Client Engineering d'IBM pour discuter de ses difficultés et un plan a été élaboré.
Parce que le FC Séville a su expliquer clairement ses défis et ses objectifs — et qu’IBM a posé les bonnes questions — la technologie a rapidement suivi. Ce partenariat a permis d'établir qu'IBM watsonx.ai™ serait la meilleure solution pour passer au crible rapidement et facilement une base de données d’acteurs massive en utilisant des modèles de fondation et une IA générative pour traiter les prompts en langage naturel. L’utilisation d’un langage sémantique pour la recherche a donné des résultats plus riches : par exemple, une recherche pour « ailier talentueux » se traduisait par « un ailier talentueux est capable d’affronter les défenseurs avec du dribble pour créer de l’espace et percer la défense adverse ».
La solution, intitulée Scout Advisor, présente une liste organiser de joueurs correspondant à des critères de recherche sur une interface bien conçue et conviviale. Sa technologie déverrouille tout le potentiel de la base de données du FC Séville, depuis les impressions intangibles d'un recruteur jusqu'aux actifs spécifiques.
Le programme pilote de Scout Advisor est entré en production en janvier 2024 et est actuellement en phase de formation avec 200 000 rapports existants. Le club prévoit d'utiliser l'outil pendant la saison de recrutement de l'été 2024 et de voir les résultats en septembre. Jusqu'à présent, les avis ont été positifs.
« Le conseiller en recrutement a la capacité de révolutionner la façon dont nous abordons le recrutement des joueurs », déclare Zamora. « Il permet d'identifier des joueurs en se basant sur l'opinion d'experts en football intégrée dans les rapports de scouting et exprimée en langage naturel. Autrement dit, nous utilisons la technologie pour exploiter pleinement la valeur et les connaissances de notre service de recrutement. »
Grâce au temps gagné, les recruteurs peuvent maintenant se concentrer sur leurs tâches humaines : entrer en contact avec les recrues, regarder des matchs et prendre des décisions étayées par des données.
Lorsqu'on considère les hautes fonctionnalités de la technologie NLP de Scout Advisor, il est naturel de Think à la manière dont cette technologie peut être appliquée à d'autres fonctions de recrutement sportif et à d'autres fonctions. Mais une chose est sûre : le fait de prendre de meilleures décisions concernant qui, quand et pourquoi jouer au football a transformé la façon dont le FC Séville recrute.
« C’est la technologie la plus révolutionnaire que j’ai vue dans le football », déclare M. Zamora.
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