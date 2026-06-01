Des formulations comme « frapper le post » et « coup direct en dehors des 18 » peuvent paraître étrangères si vous n’êtes pas fan de foot (football américain pour les Américains). Mais pour un recruteur de football, il s'agit du vocabulaire quotidien de son métier, un langage essentiel qui permet d'évaluer la valeur d'un joueur pour une équipe. Et maintenant, c'est aussi la langue parlée et comprise par Scout Advisor, un outil innovant utilisant le traitement automatique du langage naturel (TALN) et construit sur la plateforme IBM ® watsonx ™ spécialement pour le club de football espagnol de Séville.

Chaque jour, un recruteur a plusieurs responsabilités : observer les entraînements, parler aux familles des jeunes joueurs, prendre des notes sur les matchs et enregistrer de nombreux documents de suivi. En fait, la paperasse occupe une place bien plus importante qu’on ne l’imagine.

Comme l’a expliqué Victor Orta, directeur sportif du FC Séville, lors de sa conférence lors du World Football Summit en 2023 : « Nous ne signerons jamais un joueur uniquement avec des données, mais nous ne le ferons jamais sans recourir aux données non plus. En fin de compte, le bon joueur aura toujours de bonnes données, mais il y a toujours l'œil humain, qui doit tout évaluer et décider. »

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