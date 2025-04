L’intégration de watsonx Orchestrate et d’IBM Operational Decision Manager a profondément transformé le BBB, rationalisant considérablement les opérations et améliorant l’efficacité. La réduction drastique du temps passé par les agents à rechercher des informations importantes a libéré plus de 1 000 heures de travail, permettant aux employés de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. Ce gain d’efficacité améliore non seulement la productivité, mais génère également des avantages financiers substantiels, avec une économie potentielle de 1,5 million de dollars par an. Le déploiement rapide de la solution en une semaine et les améliorations continues sur neuf mois soulignent encore davantage son efficacité et sa parfaite intégration aux systèmes existants. Cela garantit l’évolutivité et un accès optimal aux différentes plateformes, améliorant ainsi l’expérience des équipes internes et des parties prenantes externes.

Gain de temps : les agents récupèrent désormais rapidement les informations nécessaires, ce qui leur permet de gagner d’innombrables heures de travail chaque jour.

Économies : l’amélioration de l’efficacité permet de réaliser des économies annuelles potentielles de plusieurs centaines de milliers de dollars.

Déploiement rapide : le système a été mis en service en une semaine, ce qui témoigne d’une capacité d’adaptation remarquable.

Accès optimal : les équipes internes et les parties prenantes externes bénéficient désormais d’un accès simplifié aux informations sur les licences.