Grâce à la technologie d'IBM et à l'expérience de BBS, BELBİM est plus que jamais en mesure d'assurer la sécurité de ses systèmes informatiques. L'organisation a acquis des couches supplémentaires de protection contre les menaces internes et externes sans déranger les utilisateurs.

« Les mots de passe sont un peu la clé qui donne accès à notre organisation ; notre priorité est de les sécuriser », précise M. Nisanoğlu. « Et grâce à IBM Security Verify Privilege Vault et BBS, nous avons confiance en cette première ligne de défense contre la compromission de nos systèmes. »

En automatisant les tâches clés à l'aide de la solution IBM, BELBİM bénéficie d'une plus grande efficacité. L'équipe informatique de l'organisation consacre moins de ressources à la gestion des comptes privilégiés et à la mise en conformité avec les obligations réglementaires.

« Depuis le lancement du projet avec IBM et BBS, nous avons réalisé des gains de temps et d'argent considérables. Par exemple, nous économisons 40 % sur les licences de gestion des accès privilégiés. Nous passons 50 % moins de temps à administrer les comptes privilégiés et à accorder un accès aux nouveaux utilisateurs. Nos équipes de sécurité informatique consacrent 20 % de temps en moins à enquêter et à examiner les incidents liés à la gestion des accès privilégiés, et nous pouvons générer les rapports requis par les organismes de réglementation en 80 % du temps qu'il nous fallait auparavant. »

BELBİM prévoit d'étendre la solution avec IBM Security Verify Governance pour optimiser l'accès des utilisateurs au-delà des comptes privilégiés. Les solutions IBM Security aident ainsi l'organisation à atteindre ses objectifs et à évoluer vers une stratégie Zero Trust afin de faciliter la vie des citoyens et des visiteurs d'Istanbul.

« En introduisant des éléments de l'approche Zero Trust d'IBM en matière de sécurité, nous augmentons notre cyber-résilience, tout en permettant à nos utilisateurs de travailler efficacement », conclut M. Nisanoğlu. « Nous pouvons ainsi nous concentrer sur notre mission principale : faire en sorte qu'il reste possible de se déplacer à Istanbul, tant pour les citoyens que pour les visiteurs. »