Atruvia AG, le fournisseur central de services informatiques pour les banques coopératives en Allemagne, est en train de se transformer, passant d’un opérateur traditionnel de centre de données à un partenaire global de la numérisation. Il vise à fournir des solutions informatiques innovantes permettant aux banques de prospérer dans un environnement financier en rapide évolution.

Avec une histoire ancrée dans les opérations traditionnelles de centres de données, Atruvia a dû relever le défi d’adapter son infrastructure informatique pour répondre à la demande croissante de disponibilité, de flexibilité et de rapidité dans les services bancaires.

Historiquement, leurs optimisations étaient manuelles, réactives et limitées à chaque couche d’infrastructure. Cette approche fragmentée ne tenait pas compte du contexte global et de l'interconnexion de l'écosystème informatique.

Pour répondre aux exigences bancaires de demain, Atruvia aspirait à créer une plateforme cloud hybride moderne et automatisée. L'objectif était de déplacer la vision de l'infrastructure informatique comme une fin en soi et d'en faire un catalyseur pour des services bancaires sécurisés, durables et Agile.

Atteindre cet objectif nécessitait une approche intégrée et automatisée de la gestion des ressources — capable d’assurer stabilité, performance et efficacité des coûts tout en améliorant la résilience. Pour relever ce défi, Atruvia s'est engagée dans une Transformation significative de leur infrastructure informatique.