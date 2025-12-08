Atruvia optimise l'informatique bancaire, améliorant ainsi l'efficacité, la résilience et la durabilité grâce à IBM Turbonomic.
Atruvia AG, le fournisseur central de services informatiques pour les banques coopératives en Allemagne, est en train de se transformer, passant d’un opérateur traditionnel de centre de données à un partenaire global de la numérisation. Il vise à fournir des solutions informatiques innovantes permettant aux banques de prospérer dans un environnement financier en rapide évolution.
Avec une histoire ancrée dans les opérations traditionnelles de centres de données, Atruvia a dû relever le défi d’adapter son infrastructure informatique pour répondre à la demande croissante de disponibilité, de flexibilité et de rapidité dans les services bancaires.
Historiquement, leurs optimisations étaient manuelles, réactives et limitées à chaque couche d’infrastructure. Cette approche fragmentée ne tenait pas compte du contexte global et de l'interconnexion de l'écosystème informatique.
Pour répondre aux exigences bancaires de demain, Atruvia aspirait à créer une plateforme cloud hybride moderne et automatisée. L'objectif était de déplacer la vision de l'infrastructure informatique comme une fin en soi et d'en faire un catalyseur pour des services bancaires sécurisés, durables et Agile.
Atteindre cet objectif nécessitait une approche intégrée et automatisée de la gestion des ressources — capable d’assurer stabilité, performance et efficacité des coûts tout en améliorant la résilience. Pour relever ce défi, Atruvia s'est engagée dans une Transformation significative de leur infrastructure informatique.
Atruvia a entamé sa transformation par une refonte majeure de l’informatique, adoptant IBM Turbonomic®—une solution d’automatisation alimentée par l’IA—pour remplacer la gestion manuelle et réactive des ressources par une optimisation dynamique et intelligente.
Ce logiciel d’automatisation offrait à Atruvia une visibilité en temps réel sur l’ensemble de son écosystème informatique, des conteneurs aux serveurs physiques, permettant des décisions proactives qui contribuaient à garantir des performances optimales des applications. Comme un orchestre mis en harmonie par un chef d'orchestre, Turbonomic aligne les ressources de manière fluide pour l'efficacité et la résilience.
« La gestion des ressources est désormais dynamique et intelligente. Elle nous apporte non seulement de la stabilité, mais aussi de la rapidité lors de la mise en œuvre de nouvelles exigences », explique Tobias Annegarn, responsable produit des plateformes informatiques chez Atruvia AG.
Atruvia a réalisé des gains importants après la mise en œuvre de Turbonomic. La transformation a permis d’obtenir des résultats mesurables et stratégiques. En 18 mois, l’entreprise a mis hors service plus de 1 000 serveurs physiques — réduisant ainsi son empreinte de 20 % sans affecter la stabilité ou la disponibilité. Cette consolidation a réduit les coûts d’exploitation, diminué la consommation d’énergie et réduit les émissions de CO₂, faisant progresser les objectifs de durabilité d’Atruvia.
Au-delà des gains de coûts et d’efficacité, la résilience s’est nettement améliorée. L'optimisation des Ressources pilotée par l'IA a éliminé les goulets d'étranglement et a aidé à assurer la continuité d’activité lors des pics de charge. Les équipes d'application et de plateforme collaborent désormais grâce à des informations partagées, ce qui accélère l'automatisation et la prise de décision.
Grâce à sa plateforme cloud hybride moderne et automatisée, Atruvia permet aux banques de lancer de nouveaux services plus rapidement, avec des performances et une durabilité élevées, renforçant ainsi son rôle en tant que partenaire de numérisation stratégique pour le réseau bancaire coopératif allemand.
Atruvia AG est le principal fournisseur de services informatiques pour les banques coopératives en Allemagne. Leur portefeuille est axé sur des solutions et services informatiques spécifiquement adaptés aux banques, allant des opérations de centres de données aux procédures bancaires et au développement d’applications. Avec 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 5 500 employés, Atruvia est l’un des plus grands prestataires de services informatiques en Allemagne, desservant 91 millions de comptes bancaires, 155 000 lieux de travail et traitant 120 milliards de transactions mainframe.
Conçu pour la complexité des environnements hybrides et multicloud, IBM Turbonomic offre aux équipes informatiques la confiance et le contrôle nécessaires pour opérer en toute sérénité.
