Moderniser les activités principales grâce à des bases cloud éprouvées

Comment Ascendum Portugal a fait équipe avec IBM et Blue Chip pour gagner en agilité grâce à IBM Power Virtual Server
Ascendum Portugal opère sur un marché hautement concurrentiel de la distribution d’équipements et de machines industriels, où la fiabilité opérationnelle reste essentielle mais ne suffit plus à elle seule. À mesure que ses activités se développaient et que les attentes des clients évoluaient, l’entreprise a pris conscience de la nécessité de soutenir sa croissance avec davantage d’agilité et d’efficacité.
Une nouvelle phase s’ouvrait. La question n’était plus simplement de savoir si les systèmes étaient fiables, mais si Ascendum Portugal pouvait conserver son agilité sans perturber ce qui fonctionnait déjà. La fiabilité étant alors maîtrisée, c’est l’adaptabilité qui faisait désormais la différence.
Pour préserver la compétitivité de l’entreprise, il fallait donc aller au-delà de simples ajustements progressifs. Ascendum Portugal devait compléter sa solide base technologique par un modèle opérationnel plus rationalisé et tourné vers l’avenir. Les processus internes devaient être répertoriés, optimisés et de plus en plus numérisés, tandis que la plateforme technologique devait à la fois garantir stabilité et innovation. Sans stratégie claire pour faire évoluer son infrastructure, l’entreprise risquait de subir davantage de frictions opérationnelles, de réagir plus lentement aux changements du marché et de voir sa croissance future entravée.
Le défi était de nature stratégique plutôt que corrective : comment moderniser de manière sélective, en renforçant la capacité de l’entreprise à évoluer tout en préservant la stabilité comme exigence non négociable. C’est alors qu’IBM est entré en scène.
IBM Power constitue la colonne vertébrale des activités principales de l’entreprise depuis plus de deux décennies. Initialement choisie pour sa robustesse, cette plateforme a conservé son rôle central grâce à sa capacité à évoluer au rythme des besoins changeants de l’entreprise.
Cette relation de longue date a façonné l’approche de l’entreprise en matière de transformation. Plutôt que de s’éloigner d’une base éprouvée, l’équipe a choisi de s’appuyer sur celle-ci, en étendant ce qui fonctionnait déjà pour répondre à de nouvelles exigences tout en assurant la continuité de ses opérations essentielles.
Dans le cadre de cette stratégie, une nouvelle unité commerciale stratégiquement importante a été migrée vers IBM Cloud, étendant ainsi l’environnement IBM Power existant à IBM Power Virtual Server. Comme l’explique Pedro Menezes, responsable des technologies de l’information chez Ascendum Portugal : « IBM fait partie de notre base technologique depuis plus de 20 ans. Grâce à IBM Power Virtual Server, nous sommes en mesure de préserver la stabilité de nos systèmes centraux tout en évoluant pour répondre aux exigences futures. »
La mise en œuvre a été réalisée en étroite collaboration avec Blue Chip Portugal, un partenaire IBM Gold. En travaillant main dans la main, les équipes ont simplifié la gestion de l’infrastructure, optimisé les processus de maintenance et réduit la complexité opérationnelle, permettant ainsi la mise en place d’un environnement hybride plus intégré et plus facile à gérer.
En combinant la stabilité d’IBM Power Virtual Server avec l’évolutivité et les capacités avancées d’IBM Cloud, l’entreprise a mis en place une base technologique plus adaptable. Cette évolution a transformé la manière dont les opérations sont gérées et dont Ascendum Portugal se prépare pour l’avenir.
Au-delà des considérations financières, cette transformation a redéfini les opérations quotidiennes de l’entreprise. La maintenance de l’infrastructure est devenue plus facile à gérer grâce au partenariat avec Blue Chip Portugal, la fiabilité des systèmes s’est améliorée et l’entreprise a acquis une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur son environnement informatique. Comme le résume Cláudia Vieira, spécialiste des ventes chez Blue Chip Portugal : « Notre objectif avec Ascendum Portugal était de simplifier son environnement technologique tout en lui garantissant une gouvernance solide, une résilience accrue et une gestion simplifiée. Ce projet illustre comment une collaboration étroite et la technologie IBM peuvent générer de la valeur à long terme. »
Aujourd’hui, Ascendum Portugal évolue avec davantage de confiance dans son environnement technologique. L’entreprise est mieux placée pour se développer, répondre plus rapidement aux demandes du marché et prendre des décisions éclairées, renforçant ainsi sa position concurrentielle dans un environnement de plus en plus exigeant.
Ascendum Portugal fait partie d’un groupe mondial proposant des capacités de distribution et d’assistance pour les équipements et machines industriels. L’entreprise est reconnue pour sa rigueur opérationnelle, son expertise technique et ses partenariats à long terme avec des clients issus de divers secteurs d’activité.
Bluechip Portugal est un partenaire IBM Gold qui fournit des services cloud, d’infrastructure et de sécurité aux entreprises exploitant des environnements informatiques critiques. En mettant fortement l’accent sur un accompagnement personnalisé, la société aide les entreprises à simplifier leurs opérations technologiques, à gérer plus efficacement leur infrastructure informatique et à protéger leurs actifs numériques, en alignant les solutions techniques sur les objectifs métier et les contraintes budgétaires.
IBM Power Virtual Server accompagne les entreprises exécutant des workloads critiques qui exigent stabilité, contrôle et continuité opérationnelle. Cette solution offre une base flexible permettant de répondre aux besoins évolutifs des entreprises, tout en conservant les caractéristiques sur lesquelles celles-ci s’appuient pour faire fonctionner leurs systèmes centraux en toute confiance.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.