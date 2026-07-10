Moderniser les activités principales grâce à des bases cloud éprouvées

Ascendum Portugal opère sur un marché hautement concurrentiel de la distribution d’équipements et de machines industriels, où la fiabilité opérationnelle reste essentielle mais ne suffit plus à elle seule. À mesure que ses activités se développaient et que les attentes des clients évoluaient, l’entreprise a pris conscience de la nécessité de soutenir sa croissance avec davantage d’agilité et d’efficacité.

Une nouvelle phase s’ouvrait. La question n’était plus simplement de savoir si les systèmes étaient fiables, mais si Ascendum Portugal pouvait conserver son agilité sans perturber ce qui fonctionnait déjà. La fiabilité étant alors maîtrisée, c’est l’adaptabilité qui faisait désormais la différence.

Pour préserver la compétitivité de l’entreprise, il fallait donc aller au-delà de simples ajustements progressifs. Ascendum Portugal devait compléter sa solide base technologique par un modèle opérationnel plus rationalisé et tourné vers l’avenir. Les processus internes devaient être répertoriés, optimisés et de plus en plus numérisés, tandis que la plateforme technologique devait à la fois garantir stabilité et innovation. Sans stratégie claire pour faire évoluer son infrastructure, l’entreprise risquait de subir davantage de frictions opérationnelles, de réagir plus lentement aux changements du marché et de voir sa croissance future entravée.

Le défi était de nature stratégique plutôt que corrective : comment moderniser de manière sélective, en renforçant la capacité de l’entreprise à évoluer tout en préservant la stabilité comme exigence non négociable. C’est alors qu’IBM est entré en scène.