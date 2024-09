Grâce à IBM Watson Talent Frameworks, qui soutient sa stratégie de gestion des performances, ArcBest est en train de former sa nouvelle génération de leaders.

« Après avoir collecté les idées des responsables et des membres de leur équipe sur IBM Watson Talent Frameworks, nous les formons à utiliser la solution pour qu'ils aient des conversations plus utiles », affirme Mme Black. « Aujourd'hui, tous les cadres de notre projet utilisent la plateforme pour effectuer les évaluations de performance et fournir un accompagnement plus ciblé aux commerciaux de première ligne. La solution permet à nos employés de parler d'eux-mêmes comme d'une personne à part entière, et pas seulement en termes de chiffres et d'objectifs. Elle nous aide également à établir des normes cohérentes et de haute qualité en matière d'accompagnement, qui incluent des conversations entre employés et responsables sur leur situation professionnelle actuelle et sur les objectifs qu'ils souhaitent atteindre dans un an. »



Bien que l'aventure avec IBM Watson Talent Frameworks ne fasse que commencer, ArcBest enregistre déjà des résultats positifs. L'entreprise a récemment mené une enquête sur l'état d'esprit de ses employés auprès des membres de son projet pilote et d'un groupe de contrôle qui n'utilisait pas la plateforme IBM. L'enquête comprenait 15 questions sur des sujets tels que l'engagement, l'efficacité de la gestion et de la supervision, ainsi que la communication et la culture.



« Nous avons constaté des améliorations significatives pour 11 des 15 points abordés chez notre groupe pilote par rapport à notre groupe de contrôle, dont la plus importante était : “ Je participe activement à l'évaluation de mes performances ” », se réjouit Mme Black. « Nous savons que des employés engagés sont plus disposés à faire un effort supplémentaire pour nos clients, et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus jusqu'à présent. Plus important encore, nos collaborateurs sont également heureux : nous avons atteint cette année un taux de rétention parmi les meilleurs du secteur dans toute l'organisation. »



Au cours des deux prochaines années, ArcBest prévoit de déployer ses nouvelles évaluations de performance pour tous les employés de l'entreprise. Mme Black conclut ainsi : « IBM Watson Talent Frameworks nous aide à définir la culture et les compétences spécifiques aux rôles dont les cadres ont besoin pour s'épanouir chez ArcBest et, sur la base de nos succès passés, notre objectif est de fournir une voie claire à nos employés pour qu'ils puissent accéder aux plus hauts postes de direction de l'entreprise ».