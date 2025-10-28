API Holdings Limited (API), la société mère derrière des marques de santé numériques de premier plan telles que PharmEasy, Thyrocare et Retailio, joue un rôle essentiel dans la fourniture de services de santé à des millions de consommateurs et d’entreprises dans toute l’Inde. À mesure que l’organisation développait ses activités et diversifiait ses offres, son environnement applicatif, basé sur une architecture de microservices dynamique, devenait de plus en plus complexe.

Le maintien des performances, de la disponibilité et de l’agilité dans cet environnement exigeait une visibilité accrue, une réponse plus rapide aux incidents et une gestion proactive. Pour assurer la continuité de ses activités et offrir une expérience client fluide, API avait besoin d’une solution d’observabilité avancée capable de surveiller en temps réel l’ensemble de sa pile technologique et de permettre à ses équipes d’ingénieurs d’agir rapidement et efficacement.