Grâce à l’observabilité alimentée par l’IA, API Holdings, à l’origine de PharmEasy, Thyrocare et Retailio, améliore la disponibilité, accélère l’innovation et améliore l’efficacité des développeurs
API Holdings Limited (API), la société mère derrière des marques de santé numériques de premier plan telles que PharmEasy, Thyrocare et Retailio, joue un rôle essentiel dans la fourniture de services de santé à des millions de consommateurs et d’entreprises dans toute l’Inde. À mesure que l’organisation développait ses activités et diversifiait ses offres, son environnement applicatif, basé sur une architecture de microservices dynamique, devenait de plus en plus complexe.
Le maintien des performances, de la disponibilité et de l’agilité dans cet environnement exigeait une visibilité accrue, une réponse plus rapide aux incidents et une gestion proactive. Pour assurer la continuité de ses activités et offrir une expérience client fluide, API avait besoin d’une solution d’observabilité avancée capable de surveiller en temps réel l’ensemble de sa pile technologique et de permettre à ses équipes d’ingénieurs d’agir rapidement et efficacement.
Pour répondre à ces besoins, API a collaboré avec IBM pour mettre en œuvre IBM Instana Observability, une plateforme d’observabilité alimentée par l’IA. API a déployé IBM Instana dans ses cœurs de métier, obtenant ainsi une visibilité complète et en temps réel sur ses systèmes distribués.
L’interface conviviale de la plateforme, combinée à des alertes automatisées et à une analyse rapide des causes racines (RCA), a transformé la façon dont les équipes d’ingénieurs d’API gèrent les opérations et les incidents du système. Intégrée de façon fluide aux outils de collaboration et d’automatisation existants, Instana fonctionne désormais comme le véritable centre de commande de gestion des incidents de l’entreprise, favorisant à la fois la fiabilité et l’agilité.
Ce changement a permis aux équipes de se consacrer à l’innovation tout en garantissant aux clients des services de santé numériques ininterrompus.
Depuis la mise en œuvre d’Instana, API a réduit le temps moyen de résolution (MTTR) des problèmes système jusqu’à 30 %, améliorant ainsi considérablement la disponibilité des applications et l’expérience utilisateur. Les équipes de développement disposent désormais d’une bande passante accrue pour se dédier à la création et au lancement plus rapides de nouveaux services, contribuant ainsi directement à la croissance commerciale d’API.
Grâce à l’observabilité désormais intégrée à ses opérations, API dispose d’une base évolutive pour soutenir son expansion future et sa stratégie numérique en constante évolution. La collaboration avec IBM a non seulement renforcé la résilience opérationnelle d’API, mais aussi sa capacité à innover en toute confiance dans le secteur en pleine évolution des soins de santé numériques.
Créée en 2019, API Holdings Limited est la principale plateforme de soins de santé numériques en Inde. Elle exploite un écosystème complet qui répond à divers besoins en matière de soins de santé. Le portefeuille de la société comprend des marques bien connues telles que PharmEasy, Docon, Thyrocare, Retailio et Aknamed. Sous ces marques, API propose toute une gamme de services, notamment la livraison à domicile de médicaments sur ordonnance et en vente libre, des téléconsultations et des tests de diagnostic. Sa mission est de rendre les soins de santé de qualité accessibles et abordables dans toute l’Inde en intégrant la technologie aux services de santé.
