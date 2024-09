Ad Council a tiré parti d’IBM Watson Advertising Accelerator dans le cadre de l’initiative « Call for Creative » d’IBM Watson Advertising : cinq annonceurs premium ont bénéficié d’une instance d’Accelerator qu’ils ont pu utiliser gratuitement à condition de s’en servir de manière transparente et ciblée.

Accelerator utilise l’IA pour apprendre rapidement et continuellement quels éléments créatifs trouveront un écho auprès de chaque public, en se basant non seulement sur la façon dont les consommateurs réagissent, mais aussi sur une multitude d’autres signaux clés tels que le DMA, le type de dispositif et l’heure de la journée.



Ad Council a tiré parti d’Accelerator pour prédire et diffuser des spots publicitaires avec les éléments créatifs les plus susceptibles de booster l’engagement et l’action. L’organisation a ainsi pu faire connaître aux consommateurs sa campagne « Love Has No Labels », découvrir des informations sur les éléments créatifs qui génèrent le plus d’engagement et montrer que l’IA a le potentiel d’apporter des changements positifs.



La technologie prédictive d’Accelerator, alimentée par l’IA, a produit des résultats impressionnants pour Ad Council, notamment une meilleure compréhension des éléments créatifs et des messages qui parlent le plus aux différents publics.



81 variations créatives, une moyenne de 93 % qui dépasse les références CTR de la marque par plateforme



Augmentation de 113 % du CTR du début à la fin de la campagne



Augmentation de 69 % des conversions (actions sur le site) tout au long de la campagne

Outre les performances, Ad Council a obtenu des informations précieuses sur les messages qui parlent le plus aux consommateurs (CTA forts et orientés vers l’action) et sur l’impact des créations en fonction de la démographie (c’est-à-dire que les femmes de 18 à 34 ans et les hommes de plus de 35 ans ont réagi à des créations similaires, tandis que les hommes de 18 à 34 ans et les femmes de plus de 35 ans ont réagi de la même façon à des créations différentes).

En raison du succès de sa première campagne, Ad Council tirera parti d’Accelerator pour la deuxième fois à l’occasion de sa campagne « Vaccine Confidence », qui vise à toucher les communautés dans lesquelles les réticences vis-à-vis de la vaccination sont les plus fortes. Accelerator testera et prédira la combinaison optimale d’éléments créatifs numériques pour mettre au point le message qui parlera le plus à chaque groupe démographique cible, et Ad Council utilisera ces informations pour orienter ses efforts de campagne.