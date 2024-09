20 Microns Ltd.

Afin de faire progresser ses activités, 20 Microns s'est associé au partenaire commercial IBM Silver Touch Technologies Ltd. afin de mettre à jour et de moderniser ses processus de back-office. En migrant vers SAP S/4HANA et en s'appuyant sur la technologie IBM Power Systems, l'entreprise dispose désormais d'une visibilité accrue et unifiée sur la manière de gérer ses ressources et ses actifs afin de stimuler la rentabilité.