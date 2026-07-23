Conception et expérience utilisateur

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Homme souriant les bras croisés.
Postes Concepteur visuel

Au-delà de l'esthétique, le travail dans le domaine de la conception visuelle consiste à créer des interfaces qui optimisent l'expérience de l'utilisateur et stimule la conversion

 Postes à pourvoir Chercheur en expérience utilisateur

Concevoir des possibilités, exposer les problèmes et étudier les utilisateurs cibles, y compris leurs besoins et leurs difficultés, pour déterminer les meilleures opportunités.

 Postes à pourvoir Concepteur d'expérience utilisateur

Travaillez à la conception de l’ensemble du parcours du client, y compris les aspects de l’image de marque, la conception, la convivialité et la fonctionnalité.

 Postes à pourvoir Concepteur de contenu

Collaborer directement avec les clients sur la conception du contenu tout en obtenant des résultats qui créent à la fois un impact sur le marché et sur les utilisateurs.

 Postes à pourvoir Concepteur de marque

Faire équipe avec des graphistes talentueux, des rédacteurs créatifs et certains des esprits marketing les plus pointus pour travailler sur l’identité de la marque IBM.

 Postes à pourvoir Concepteur de services

Concevoir des solutions de services durables et une expérience optimale pour les clients et les prestataires de services.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours

« IBM m’a permis d’évoluer du poste de stagiaire en design à celui de responsable de la création. Aujourd’hui, je collabore avec des équipes du monde entier, de l’Europe à l’Asie, tout en préservant un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. »


- Sabrina, Responsable Créative, Argentine

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Emplois dans le domaine de la Conception et expérience utilisateur
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Au cœur de la conception et de l’expérience utilisateur

Découvrez les projets sur lesquels vous pourriez travailler et comment vous pouvez faire la différence.
Femme tenant un sac rouge, souriant au bord d’une rivière.
Devenir concepteur chez IBM Lire plus (en anglais)
Femme souriante
Nese, conceptrice : faire la différence chez IBM Lire plus (en anglais)
Homme présentant le design thinking à son équipe, debout devant un tableau blanc recouvert de pense-bêtes
Qu’est-ce que le design thinking ? Lire plus (en anglais)

Adoptez l’esprit IBM

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Trois personnes discutant des opportunités de niveau débutant dans le domaine de la conception et de l’expérience utilisateur

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