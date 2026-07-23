Venez concevoir comme un IBMer.
Contribuez aux produits et expériences numériques d’IBM en alliant créativité, technologie et IA.
Au-delà de l'esthétique, le travail dans le domaine de la conception visuelle consiste à créer des interfaces qui optimisent l'expérience de l'utilisateur et stimule la conversion
Concevoir des possibilités, exposer les problèmes et étudier les utilisateurs cibles, y compris leurs besoins et leurs difficultés, pour déterminer les meilleures opportunités.
Travaillez à la conception de l’ensemble du parcours du client, y compris les aspects de l’image de marque, la conception, la convivialité et la fonctionnalité.
Collaborer directement avec les clients sur la conception du contenu tout en obtenant des résultats qui créent à la fois un impact sur le marché et sur les utilisateurs.
Faire équipe avec des graphistes talentueux, des rédacteurs créatifs et certains des esprits marketing les plus pointus pour travailler sur l’identité de la marque IBM.
Concevoir des solutions de services durables et une expérience optimale pour les clients et les prestataires de services.
Chez IBM, on vous fait confiance dès le premier jour, non seulement pour apporter votre contribution, mais aussi pour repousser les limites du possible.
Découvrez nos programmes de début de carrière, y compris nos stages, et comment vous pouvez construire votre parcours professionnel tout en développant vos centres d’intérêt.
Restez informé(e) des opportunités de carrière, des actualités et des événements IBM.
Recevez des notifications lorsque des offres correspondant à vos compétences et à votre expérience sont publiées.
Venez évoluer, innover et vous accomplir comme un IBMer.
Découvrez la vie chez IBM et comment faire la différence.