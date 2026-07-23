IA et watsonx

 

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Employé spécialisé dans l’IA et watsonx
Postes dans l’IA et watsonx Développeur backend watsonx

En tant que développeur/développeuse backend, vous ferez partie d’une équipe mondiale chargée de développer et de soutenir IBM Watson Machine Learning et watsonx.ai.

 

 Postes à pourvoir Ingénieur IA watsonx

Vous tirerez parti de la plateforme watsonx pour co-créer de la valeur en matière d’IA avec les clients, en vous concentrant sur les modèles technologiques afin d’améliorer la répétabilité et de satisfaire les clients.

 Postes à pourvoir DevOps Engineer

En tant qu’ingénieur/ingénieure en IA au sein d’une équipe d’ingénierie client, vous travaillerez avec les responsables techniques des équipes commerciales et les spécialistes d’IBM pour mener à bien ces engagements expérimentaux avec les clients.

 Postes à pourvoir
Témoignages IBM d’impact, d’évolution de carrière et de parcours
« J’ai dirigé une équipe lors d’un hackathon pour créer un outil d’IA. Lauréat du concours, il est devenu une solution phare d’IBM, aidant les clients à gagner du temps et à réduire les erreurs. »


- Arthur, Ingénieur en IA, Philippines

Découvrir d’autres témoignages (en anglais)

Au cœur de l’IA et de watsonx

Découvrez les projets sur lesquels vous pourriez travailler et comment vous pouvez faire la différence.
Travailler dans l’automatisation : rencontre avec Ruchika Lire plus (en anglais)
Employée à son ordinateur, recherchant un poste dans le domaine de l’IA chez IBM
Votre guide 2026 des agents d’IA Lire plus (en anglais)
deux employés étudiant l’impact de l’IA sur l’emploi
L’IA sur le lieu de travail Lire plus (en anglais)
entretien d’embauche pour un poste dans le domaine de l’IA
AI Academy Lire plus (en anglais)

Une journée dans la vie d’une spécialiste technique en IA

Libby partage son expérience et l’impact de son rôle, qui consiste à accompagner les partenaires commerciaux dans l’utilisation d’agents d’IA générative reposant sur les modèles IBM Granite, afin d’aider leurs clients à réussir et à prospérer à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

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Deux femmes en train de discuter et de rire.

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