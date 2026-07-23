IA et watsonx

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En tant que développeur/développeuse backend, vous ferez partie d’une équipe mondiale chargée de développer et de soutenir IBM Watson Machine Learning et watsonx.ai.
Vous tirerez parti de la plateforme watsonx pour co-créer de la valeur en matière d’IA avec les clients, en vous concentrant sur les modèles technologiques afin d’améliorer la répétabilité et de satisfaire les clients.
En tant qu’ingénieur/ingénieure en IA au sein d’une équipe d’ingénierie client, vous travaillerez avec les responsables techniques des équipes commerciales et les spécialistes d’IBM pour mener à bien ces engagements expérimentaux avec les clients.
Libby partage son expérience et l’impact de son rôle, qui consiste à accompagner les partenaires commerciaux dans l’utilisation d’agents d’IA générative reposant sur les modèles IBM Granite, afin d’aider leurs clients à réussir et à prospérer à l’ère de l’intelligence artificielle générative.
Découvrez nos programmes de début de carrière, y compris nos stages, et comment vous pouvez construire votre parcours professionnel tout en développant vos centres d’intérêt.
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