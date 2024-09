Blockchain pour le financement du commerce

we.trade accélère le financement du commerce et ainsi le commerce

Rejoignez-nous dans un réseau professionnel qui rend le commerce international plus rapide et plus efficace. we.trade est une plateforme basée sur la blockchain partagée par 15 grandes banques européennes qui travaille avec IBM pour aider à accélérer sa commercialisation mondiale. La plateforme blockchain we.trade réduit les frictions et facilite le traitement commercial des entreprises participantes, créant un écosystème de confiance pour le commerce mondial. Ses règles standardisées et ses options de négociation simplifiées diminuent le risque et augmentent les opportunités commerciales pour les banques et les PME.(PDF, 710 ko)