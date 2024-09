Une lettre de garantie est un contrat émis par une banque au nom d'un de ses clients qui a conclu un contrat d'achat de biens ou de services auprès d'un fournisseur. La lettre de garantie informe le fournisseur qu'il recevra le paiement, même en cas de défaillance du client de la banque. Pour obtenir une lettre de garantie, le client doit en faire la demande.

La technologie blockchain peut contribuer à transformer le processus de la lettre de garantie en le rendant totalement dématérialisé, numérisé et transparent. Cette transparence aide à éliminer la fraude et la contrefaçon, puisque le réseau blockchain est sécurisé par des participants autorisés, notamment des institutions financières réputées. Cela crée un réseau hautement sécurisé pour le classement et la récupération des documents, où chaque transaction est enregistrée dans un grand livre non modifiable et auditable, qui n'appartient à aucune entité centrale.