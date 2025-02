Le mappage du portefeuille de produits watsonx au modèle RAG est illustré dans le diagramme ci-dessus.

Watson Discovery met en œuvre les fonctions de prétraitement, de génération de plongements, de stockage et de recherche de pertinence du modèle. Pour certains types de solutions, Watson Discovery peut également servir d’application d’IA générative front-end pour les utilisateurs. Bien plus qu’une simple base de données vectorielle, Watson Discovery offre des fonctionnalités TAL enrichies et prêts à l’emploi telles que l’extraction d’entités, l’analyse des sentiments et des émotions, l’extraction de mots-clés, la classification, l’étiquetage des concepts et plus encore.

Pour les solutions de chat, watsonx Assistant fournit l’interface utilisateur et des capacités conversationnelles telles que la mémorisation du sujet des requêtes précédentes. Par exemple, si l’utilisateur lui demande : « Parle-moi du Toast-o-matic », puis « Combien ça coûte ? », watsonx Assistant sait que « ça » dans la dernière requête fait référence au grille-pain mentionné dans la première.

Enfin, watsonx.ai propose une sélection de grands modèles de langage dans un environnement d’hébergement cloud. Avec watsonx.ai, les clients peuvent facilement entraîner, valider, régler et déployer modèles de fondation, IA générative et fonctionnalités de machine learning, et créer des applications d’IA en peu de temps, avec moins de données.