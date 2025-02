La plateforme d’IA d’IBM

La surveillance des modèles constitue l’aspect opérationnel de la gouvernance des modèles et des données, c’est pourquoi IBM watsonx.governance propose de nombreuses capacités dans le groupe Model Monitoring venant compléter celles du groupe de capacités Model and Data Governance. Plus précisément, watsonx.governance fournit les capacités de détection du contenu haineux, abusif et injurieux (HAP), de détection des dérives de modèles, de rétroaction et d’amélioration des modèles, d’explicabilité et d’évaluation des modèles dans ce groupe.