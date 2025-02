Le data lakehouse est une plateforme de données qui regroupe les meilleurs aspects des entrepôts de données et des data lakes au sein d’une seule et même solution de gestion des données.

Le data lakehouse et l’architecture de gouvernance d’IBM pour les environnements cloud hybrides sont ancrés dans sa plateforme watsonx.data. Ce data lakehouse hybride et ouvert permet aux entreprises de mettre l’analytique et l’IA à l’échelle, et fournissant un magasin de données robuste, qui repose sur une architecture ouverte de data lakehouse. L’architecture allie la performance et l’utilisabilité d’un entrepôt de données à la flexibilité et l’évolutivité d’un data lake, afin d’offrir une solution adaptée aux tâches de gestion des données et d’analytique.