La gouvernance de l’IA consiste à surveiller et à gérer les activités d’IA au sein de l’entreprise. Elle comprend des processus et des procédures permettant de retracer et de documenter l’origine des données et des modèles déployés au sein de l’entreprise, ainsi que les techniques utilisées pour entraîner, valider et surveiller la précision des modèles. Une bonne gouvernance de l’IA offre aux entreprises trois principaux avantages :

Conformité. S’assurer que les solutions d’IA et les décisions prises par cette dernière sont conformes aux pratiques acceptées, aux normes sectorielles et aux exigences réglementaires.

Confiance . Fiabiliser la prise de décision optimisée par l’IA en veillant à ce que que les modèles d’IA soient explicables et justes.

Efficacité. Normaliser et optimiser les pratiques de développement et de déploiement de l’IA pour réduire les coûts associés et accélérer la mise sur le marché.

Les entreprises qui choisissent de ne pas adopter la gouvernance de l’IA s’exposent à des conséquences lourdes. Le processus de machine learning est itératif et exige une collaboration. Sans une bonne gouvernance et une bonne documentation, il est impossible pour les data scientists et les vérificateurs de connaître l’origine des données utilisées par le modèle et la manière dont ce dernier a été créé. Les résultats peuvent s’avérer difficiles à reproduire. Si les administrateurs entraînent un modèle sur des données erronées ou incomplètes, des mois de travail peuvent être anéantis.

L’absence de gouvernance de l’IA peut également entraîner des sanctions importantes. Les banques se sont vu infliger des amendes de plusieurs millions d’euros pour avoir utilisé des modèles biaisés afin de déterminer l’éligibilité aux prêts. L’UE prévoit d’ajouter des obligations en matière d’IA au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les violations des dispositions du RGPD « font l’objet d’amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. »

La réputation de la marque est également un enjeu majeur. Lors d’une expérience, un logiciel d’IA a été utilisé pour apprendre le langage des jeunes sur les réseaux sociaux. Les responsables administratifs ont rapidement retiré le logiciel après avoir constaté que des trolls lui avaient « appris » à créer des publications à caractère raciste, sexiste ou antisémite.

Architecture conceptuelle