IBM Innovation Studio - Paris

Vous êtes curieux de connaître les habitudes de déploiement que nous observons chez les clients de différents secteurs ? Inspirons-nous des entreprises qui ont été confrontées à des problématiques similaires. Nos sessions d’exploration sectorielle sont animées par des experts métier qui disposent d’une expérience de première main dans l’identification des défis en présence, la découverte d’opportunités, la compréhension des problèmes en profondeur, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de solutions.