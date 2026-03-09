IBM Innovation Studio - Paris

Obtenez une vue d’ensemble de vos enjeux grâce à nos explorations sectorielles et technologiques, ainsi qu’à nos expériences immersives.
Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations et nos ateliers de design thinking.
Nos experts internes peuvent vous aider à prototyper des idées, à développer une feuille de route et à obtenir rapidement des résultats.
Sandrine Jézéquel
IBM Paris, responsable Studio
Je vous souhaite personnellement la bienvenue à l’IBM Innovation Studio de Paris. Afin d’être un catalyseur de croissance, mon équipe et moi-même sommes particulièrement fiers d’accueillir des clients, des partenaires et des IBMers dans nos espaces d’engagement. N’hésitez pas à me contacter ou à contacter l’un des membres de mon équipe pour vous lancer ! ”
Dans nos ateliers gratuits, vous commencerez par explorer l’art du possible et la puissance des technologies pour relever vos défis. Nos expériences immersives, exercices d’évaluation, analyses approfondies avec experts et démonstrations vous inspireront pour le reste de la journée.
Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations, nos analyses comparatives et nos ateliers de design thinking.
Nos engagements se concluent par des actions concrètes qui vous permettront de démarrer et d’obtenir des résultats plus rapidement. Nous élaborerons ensemble une feuille de route claire, avec des étapes concrètes, et nous vous mettrons en relation avec des experts IBM qui pourront vous aider.
Pour les DSI, directeurs techniques, responsables de secteur d’activité ou développeurs logiciels : pour gagner en productivité grâce à la création d’assistants et d’agents d’IA personnalisés.
Pour les DSI, directeurs techniques, opérations informatiques et développeurs : pour rationaliser l’intégration, la livraison et les opérations grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, améliorant ainsi l’efficacité, la résilience et la création de valeur.
Pour les CDO, directeurs techniques, DSI et responsables de l’IA et des données : pour simplifier et sécuriser l’accès aux données dans l’ensemble de l’entreprise pour l’IA et les analyses en temps réel, et pour réduire le coût de leurs entrepôts de données.
Pour les DSI, directeurs techniques et responsables AIOps, opérations et architecture : pour découvrir les avantages d’un environnement hybride conçu intentionnellement avec et pour l’IA.
IBM Innovation Studio Paris
17 avenue de l’Europe
92275 Bois-Colombes
Visualisez IBM Innovation Studio Paris via Google Maps