IBM Innovation Studio - Paris

Trajet nocturne avec des employés de bureau et des personnes d’affaires qui passent devant un viaduc illuminé par LED dans le quartier d’affaires de La Défense à Paris, en France.

Aperçu

Les Innovation Studios proposent des expériences collaboratives ; ateliers, démonstrations et présentations qui vous connectent vous, nos clients et nos partenaires, à toute la puissance des technologies innovantes d’IBM plus rapidement, réunissant le meilleur de l’expertise et de l’expérience d’IBM.
Notre mission
Nous vous aidons à découvrir le champ des possibles

Obtenez une vue d’ensemble de vos enjeux grâce à nos explorations sectorielles et technologiques, ainsi qu’à nos expériences immersives.    
Ensemble, nous trouverons ensuite de nouvelles manières d’accélérer votre transformation

Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations et nos ateliers de design thinking.
Terminez par un plan et créez des relations

Nos experts internes peuvent vous aider à prototyper des idées, à développer une feuille de route et à obtenir rapidement des résultats.

Notre méthode

Six personnes debout dans le studio
Exploration des cas d’utilisation

Vous êtes curieux de connaître les habitudes de déploiement que nous observons chez les clients de différents secteurs ? Inspirons-nous des entreprises qui ont été confrontées à des problématiques similaires. Nos sessions d’exploration sectorielle sont animées par des experts métier qui disposent d’une expérience de première main dans l’identification des défis en présence, la découverte d’opportunités, la compréhension des problèmes en profondeur, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de solutions.
Deux personnes debout près du mur chronologique
Présentations technologiques

Vous êtes curieux de connaître les habitudes de déploiement que nous observons chez les clients de différents secteurs ? Inspirons-nous des entreprises qui ont été confrontées à des problématiques similaires. Nos sessions d’exploration sectorielle sont animées par des experts métier qui disposent d’une expérience de première main dans l’identification des défis en présence, la découverte d’opportunités, la compréhension des problèmes en profondeur, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de solutions.
Session de design thinking à l’IBM Innovation Studio
Ateliers de co-création

Vous souhaitez maximiser l’impact de nos solutions pour votre entreprise ? Ces sessions collaboratives s’appuient sur les méthodes IBM Enterprise Design Thinking pour vous aider à découvrir de nouvelles opportunités et à résoudre vos défis métier critiques.
Des personnes d’affaires discutent lors d’une réunion au bureau
Analyses approfondies d’experts

Besoin d’un échange individuel avec nos experts techniques ou sectoriels ? Ces interventions personnalisées, en amont ou en aval de vos projets, vous donnent un accès direct à des experts qui vous aideront à faire évoluer vos solutions, vous apporteront de nouvelles perspectives, et bien plus encore.
Des personnes réunies pour discuter
Rencontres ciblées

Vous êtes curieux de connaître les habitudes de déploiement que nous observons chez les clients de différents secteurs ? Inspirons-nous des entreprises qui ont été confrontées à des problématiques similaires. Nos sessions d’exploration sectorielle sont animées par des experts métier qui disposent d’une expérience de première main dans l’identification des défis en présence, la découverte d’opportunités, la compréhension des problèmes en profondeur, ainsi que dans la conception et la mise en œuvre de solutions.
Ateliers
Explorez le champ des possibles

Dans nos ateliers gratuits, vous commencerez par explorer l’art du possible et la puissance des technologies pour relever vos défis. Nos expériences immersives, exercices d’évaluation, analyses approfondies avec experts et démonstrations vous inspireront pour le reste de la journée.
Ensemble, nous trouverons de nouvelles manières d’accélérer votre transformation

Déterminez où concentrer vos efforts grâce à nos évaluations, nos analyses comparatives et nos ateliers de design thinking.
Terminez par un plan et créez des relations

Nos engagements se concluent par des actions concrètes qui vous permettront de démarrer et d’obtenir des résultats plus rapidement. Nous élaborerons ensemble une feuille de route claire, avec des étapes concrètes, et nous vous mettrons en relation avec des experts IBM qui pourront vous aider.
Les thèmes de nos ateliers
Ornement violet représentant watsonx
Accélérer l’impact métier de l’IA

Pour les DSI, directeurs techniques, responsables de secteur d’activité​ ou développeurs logiciels : pour gagner en productivité ​grâce à la création d’assistants et d’agents d’IA personnalisés.
Image de la newsletter pour les messages d’automatisation
Automatisation

Pour les DSI, directeurs techniques, opérations informatiques et développeurs : pour rationaliser l’intégration, la livraison et les opérations grâce à l’automatisation pilotée par l’IA, améliorant ainsi l’efficacité, la résilience et la création de valeur.
Des carrés de différentes nuances de violet avec des cercles à l'intérieur et un fond épuré.
Données pour l’IA générative

Pour les CDO, directeurs techniques, DSI et responsables de l’IA et des données : pour simplifier et sécuriser l’accès aux données dans l’ensemble de l’entreprise pour l’IA et les analyses en temps réel, et pour réduire le coût de leurs entrepôts de données.
Illustration plate et abstraite représentant un réseau de cloud hybride
Cloud hybride/Z

Pour les DSI, directeurs techniques et responsables AIOps, opérations et architecture : pour découvrir les avantages d’un environnement hybride conçu intentionnellement avec et pour l’IA.

Guide du visiteur

IBM Innovation Studio Paris
17 avenue de l’Europe
92275 Bois-Colombes

Visualisez IBM Innovation Studio Paris via Google Maps 

Étapes suivantes

