Un parcours sur mesure et gratuit pour intégrer, moderniser et orchestrer chaque étape du cycle de vie de vos applications.
Plongez au cœur de l’IBM Innovation Studio et découvrez, en quelques heures seulement, comment, les solutions d’automatisation d’IBM, alimentées par l’IA, peuvent transformer votre entreprise.
Besoin de déployer et configurer des infrastructures et des réseaux résilients et sécurisés, développer et intégrer des applications avec des outils modernes, gérer et maximiser la valeur des dépenses informatiques dans les clouds… quels que soient vos enjeux et vos objectifs, IBM vous accompagne dans l’automatisation de votre système d’information depuis l’infrastructure jusqu’aux opérations.
Pour vous, c’est l’occasion de :
Décideurs, experts métiers et équipes IT : ce parcours est conçu pour vous !
La richesse des groupes pluridisciplinaires est vivement encouragée.
Transformez votre entreprise grâce à l’automatisation alimentée par l’IA. Accélérez votre croissance et obtenez des résultats sur l’ensemble de vos applications et de votre infrastructure afin d’améliorer la sécurité et l’agilité opérationnelle.
Pour appréhender nos solutions d’automatisation, IBM Innovation Studio Paris vous propose, au cours de cette session d’échanges interactive, une réflexion autour de nos domaines d’expertise :
- Automatisation du développement et de l’intégration applicative
- Automatisation de la gestion et du déploiement des infrastructures IT
- Automatisation de la gestion des investissements technologiques
Rejoignez-nous pour imaginer ensemble l’avenir de votre entreprise grâce aux solutions d’automatisation d’IBM.
Passez à l’étape suivante de votre parcours d’automatisation et réservez votre atelier dès aujourd’hui.