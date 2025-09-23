Plongez au cœur de l’IBM Innovation Studio et découvrez, en quelques heures seulement, comment, les solutions d’automatisation d’IBM, alimentées par l’IA, peuvent transformer votre entreprise.

Besoin de déployer et configurer des infrastructures et des réseaux résilients et sécurisés, développer et intégrer des applications avec des outils modernes, gérer et maximiser la valeur des dépenses informatiques dans les clouds… quels que soient vos enjeux et vos objectifs, IBM vous accompagne dans l’automatisation de votre système d’information depuis l’infrastructure jusqu’aux opérations.

Pour vous, c’est l’occasion de :

Bénéficier d’ éclairages concrets sur les opportunités offertes par l’IA et l’automatisation,

Participer à un atelier interactif et flexible (2 à 4h), animé en français,

Co-créer au travers d’exercices de Design Thinking pour stimuler la créativité de vos équipes et imaginer de nouveaux usages,

Profiter de retours d'expérience et de conseils avisés des experts IBM,

et de conseils avisés des experts IBM, Disposer d’un plan d’actions personnalisé, directement aligné avec vos enjeux et objectifs.

Décideurs, experts métiers et équipes IT : ce parcours est conçu pour vous !

La richesse des groupes pluridisciplinaires est vivement encouragée.