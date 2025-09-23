Atelier IT Automation

Un parcours sur mesure et gratuit pour intégrer, moderniser et orchestrer chaque étape du cycle de vie de vos applications.

Mettre en œuvre l’Automatisation de votre IT

Plongez au cœur de l’IBM Innovation Studio et découvrez, en quelques heures seulement, comment, les solutions d’automatisation d’IBM, alimentées par l’IA, peuvent transformer votre entreprise.

Besoin de déployer et configurer des infrastructures et des réseaux résilients et sécurisés, développer et intégrer des applications avec des outils modernes, gérer et maximiser la valeur des dépenses informatiques dans les clouds… quels que soient vos enjeux et vos objectifs, IBM vous accompagne dans l’automatisation de votre système d’information depuis l’infrastructure jusqu’aux opérations.

Pour vous, c’est l’occasion de :

  • Bénéficier d’éclairages concrets sur les opportunités offertes par l’IA et l’automatisation,
  • Participer à un atelier interactif et flexible (2 à 4h), animé en français,
  • Co-créer au travers d’exercices de Design Thinking pour stimuler la créativité de vos équipes et imaginer de nouveaux usages,
  • Profiter de retours d’expérience et de conseils avisés des experts IBM,
  • Disposer d’un plan d’actions personnalisé, directement aligné avec vos enjeux et objectifs.

Décideurs, experts métiers et équipes IT : ce parcours est conçu pour vous !
La richesse des groupes pluridisciplinaires est vivement encouragée.
Concrétiser vos projets

Pour appréhender nos solutions d’automatisation, IBM Innovation Studio Paris vous propose, au cours de cette session d’échanges interactive, une réflexion autour de nos domaines d’expertise :

- Automatisation du développement et de l’intégration applicative

 - Automatisation de la gestion et du déploiement des infrastructures IT

 - Automatisation de la gestion des investissements technologiques

 

Rejoignez-nous pour imaginer ensemble l’avenir de votre entreprise grâce aux solutions d’automatisation d’IBM.
Cas d'usage
Photo de la scène de la cérémonie des Grammy's Awards
SIXT
SIXT a réduit de 70 % le temps de détection et de résolution des problèmes grâce à IBM Instana.
Voiture de F1 SF-25 avec le logo IBM.
Transport for London
Transport for London espère réaliser 21 millions de livres sterling d'économies pour le métro londonien sur une période de 10 ans, grâce à IBM Maximo.
Des collègues discutent devant une tablette dans un bureau moderne
Komatsu
Komatsu Australia a utilisé la solution IBM iPaaS pour accélérer de 30 % le développement et réduire le délai d’intégration d’une source de fichiers unique de cinq jours à un.
Réserver un atelier d'automatisation gratuit

Passez à l’étape suivante de votre parcours d’automatisation et réservez votre atelier dès aujourd’hui.

