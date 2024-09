¿Qué es la automatización de la contratación?

Una pregunta importante que tienen muchas organizaciones es cuándo hacer la transición a flujos de trabajo automatizados. Esto a menudo requiere comprar nuevos ecosistemas de software y capacitar a los trabajadores para que puedan navegar por ellos de manera efectiva. Adoptar herramientas de automatización de la contratación y cuándo hacerlo es una decisión que requiere una cuidadosa consideración.

La primera razón obvia para optar por los sistemas automatizados es cuando hay un gran volumen de necesidades de contratación que su equipo de RR. HH. no puede satisfacer de manera suficiente mediante procesos manuales. Cuando las vacantes de trabajo no se llenan rápidamente con candidatos de calidad, eso es un costo de oportunidad significativo. Una razón relacionada podría ser el agotamiento de los empleados existentes. Si la función de RR. HH. no puede retener a los buenos empleados, es señal de que están sobrecargados de trabajo o de que dedican demasiado tiempo a tediosas tareas de contratación en lugar de a tareas de más alto nivel que hacen un mejor uso de la inteligencia humana.

Otro parámetro a tener en cuenta es el abandono de candidatos. Si los candidatos calificados abandonan el proceso de contratación, podría ser una señal de que la experiencia del candidato es peor de lo que podría ser. Las tecnologías de automatización de la contratación pueden acelerar y agilizar el proceso de contratación. También permiten a las organizaciones ofrecer puntos de contacto más frecuentes y otros servicios de "toque humano". Como resultado, estas organizaciones tienen menos probabilidades de ver cómo los candidatos son captados por organizaciones competidoras con departamentos de RR. HH. capaces de acelerar el tiempo de contratación. Del mismo modo, si la participación de los candidatos es baja (la evaluación comparativa interna de las acciones de los candidatos puede ser útil en este caso), podría indicar que la automatización añadiría valor a la gestión de las relaciones con los candidatos.

Las organizaciones también pueden encuestar a los jefes de departamento para intentar hacerse una mejor idea de si las necesidades de personal se están cubriendo sobre el terreno. Si los gestores sienten que la empresa no puede adquirir los mejores talentos, es posible que se necesiten mejores procesos de contratación. Estos procesos se pueden facilitar mediante la automatización y ayudan a las organizaciones a encontrar y conseguir a los mejores candidatos para el puesto.