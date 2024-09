La planificación de la demanda es el eje de una cadena de suministro eficaz y cumple dos funciones esenciales, lo que la hace doblemente importante para la empresa.

Primero, siempre existe el impulso fundamental de proteger la venta y garantizar que se generen los ingresos esperados. Sin embargo, los minoristas no pueden vender lo que no tienen en stock, y los consumidores actuales no tardan en crearse una impresión de una empresa, que luego perdura, y en determinar si esta puede satisfacer la demanda. La planificación de la demanda sirve para determinar si los minoristas disponen de la cantidad correcta de inventario en el lugar adecuado para evitar desabastecimientos y estar preparados para la siguiente venta.

Aun así, proteger las ventas ya no es suficiente. También se trata de dirigir los negocios de manera más eficiente. La planificación de la demanda promueve la eficiencia porque favorece una gestión del espacio de inventario más inteligente. ¿Por qué las empresas deberían invertir en más espacio físico del que necesitan? La planificación de la demanda puede ayudar a las empresas a evitar los riesgos del exceso de inventario, como serían, por ejemplo, el aumento de los coses de gestión del inventario y las situaciones financieras que requieren el uso de descuentos en productos u otras medidas temporales para aliviar el exceso de inventario acelerando su venta.

La planificación y la previsión de la demanda son más importantes que nunca, especialmente porque muchas fuerzas externas, como los fenómenos meteorológicos, las tendencias económicas y las emergencias globales, pueden acabar redefiniendo la demanda.