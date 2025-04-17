El abuso de las identidades de los usuarios, que se produjo en el 30 % de los casos, siguió siendo el punto de entrada preferido de los atacantes en 2024. El aumento de los correos electrónicos de phishing que distribuyen malware para robar información y realizan phishing de credenciales está alimentando esta tendencia y puede atribuirse al hecho de que los atacantes aprovechan la inteligencia artificial para ampliar la distribución. Con casi uno de cada tres incidentes que resultan en robo de credenciales, no se vislumbra el fin del abuso de identidad.

Lo que empeora las cosas es el próspero mercado de la dark web que comercia con credenciales robadas. El análisis indica que hubo un aumento del 12 % en la venta de credenciales robadas en la dark web en comparación con el mismo período del año pasado. En 2024, solo los cinco principales ladrones de información tenían más de ocho millones de anuncios en la dark web. Dado que cada anuncio tiene el potencial de contener cientos de credenciales, el número real es, sin duda, mucho mayor.