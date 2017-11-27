El “Cracken” en acción: una aventura para descifrar contraseñas

En febrero de 2017 encargamos nuestro hardware para descifrar contraseñas. Si las tarjetas GTX Ti hubieran salido al mercado antes de que finalizáramos nuestro pedido, las habríamos elegido, ya que ofrecen un aumento significativo en las tasas de hash con respecto a las GTX 1080 normales. Es muy probable que nuestro próximo equipo las utilice.

Podemos justificar fácilmente el coste de este equipo de descifrado basándonos únicamente en los costes mensuales. Sin embargo, vale la pena desglosar las tasas de descifrado de hash.

Proveedor de nube 8x Nvidia Tesla K80 SHA1 y Hashcat: 14,8 GH/s Bcrypt y Hashcat: 15,2 kH/s NTLM y Hashcat: 66,493 GH/s



Cracken de X-Force Red 8x Nvidia GTX 1080s Founders Edition SHA1 y Hashcat: 66,1 GH/s Bcrypt y Hashcat: 118,6 kH/s NTLM y Hashcat: 334 GH/s



Crear nuestro propio hardware nos proporciona mucha más potencia. Tenga en cuenta que estas cifras solo corresponden a un nodo. Cuando creamos Cracken, diseñamos dos nodos, lo que significa que tenemos un total de 16 GPU con las que podemos realizar trabajos de descifrado. Según estas cifras, las tarjetas GTX 1080 son significativamente más rápidas a la hora de descifrar hash y cuestan mucho menos.

Hace unos años, en otro clúster de descifrado, sustituí la pasta térmica de un lote de ATI 390X, lo que ayudó a reducir la temperatura de las tarjetas. Durante nuestras ejecuciones, alcanzábamos con frecuencia el límite superior de apagado térmico. El fallo de una tarjeta provocaba la caída de todo el bus PCI y el servidor. Para volver a poner el sistema en línea, era necesario apagarlo físicamente. Después de instalar nueva pasta térmica en las tarjetas ATI, la temperatura máxima de las tarjetas se redujo al menos 4 grados Celsius, lo que evitó que alcanzaran su punto de apagado térmico.

Antes de instalar nuestras tarjetas Nvidia GTX 1080 FE, tuve la brillante idea de cambiar la pasta térmica de una de las tarjetas. La desmonté, limpié la pasta térmica de fábrica y le puse mi propia pasta de alta gama. Soy un rebelde, así que invalidé la garantía de una de nuestras 16 tarjetas. ¿Sirvió de algo? No lo suficiente como para justificar el tiempo que lleva. Parece que las tarjetas GTX 1080 tienen una buena pasta térmica y que el ventilador de la Founders Edition cumple su función de disipar el calor de las tarjetas nada más sacarlas de la caja. Tampoco está de más que las carcasas externas tengan tres ventiladores muy grandes para mover el aire.

Con las tarjetas Nvidia GTX 1080, el apagado térmico no ha sido un problema. Pero con estas tarjetas, lo realmente importante es tener un flujo de aire adecuado y fuentes de alimentación potentes y fiables. Las tenemos en una carcasa de GPU externa para evitar que estas tarjetas se bloqueen y se lleven por delante todo el clúster.